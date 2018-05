Pametne pelene javit će vam je li vaša beba piškila ili kakala

Neprekidno natjecanje tehnoloških kompanija u inovativnosti i tehnološkoj superiornosti odavno je zagazilo i na teren potrepština za bebe, pa tako i pelena.

Alphabetov odsjek Verily, koji se nekad zvao Google Life Sciences, prijavio je patent za bežično povezane pametne pelene koje će javljati ne samo da se u peleni nešto pojavilo nego će analizirati sadržaj i identificirati je li riječ o nuždi broj jedan ili nuždi broj dva.

Pametna pelena najvjerojatnije će biti povezana s aplikacijom koja će signalizirati sadržaj te pratiti i voditi evidenciju o obavljenoj nuždi.

Verily nije prva kompanija koja želi tehnološki unaprijediti pelene za bebe. Mnoge su kompanije već predstavile razne senzore za vlagu - neke jednostavne, neke high tech - od trakica koje mijenjaju boju do bežičnih alarma.

