Trumpov zlatni mobitel kreće u isporuku: Evo koje specifikacije ima, a tu je i jedna kontroverza

Nakon višemjesečnih odgoda, tvrtka Trump Mobile objavila je da je započela s isporukom, piše Yahoo, svojih pametnih telefona T1. Uređaj zlatne boje, po cijeni od 499 dolara, najavljen je za kolovoz prošle godine, no kupci koji su uplatili polog od 100 dolara čekali su ga gotovo godinu dana.

Godina dana odgoda i neizvjesnosti

Izvršni direktor Pat O'Brien potvrdio je da su telefoni naručeni u pretprodaji počeli stizati korisnicima. Kao razlog kašnjenja naveo je "višestruke faze razvoja i testiranja" radi osiguranja standarda kvalitete. Lansiranje je s kolovoza pomaknuto na listopad 2025., pa ponovno odgođeno, što je izazvalo sumnje hoće li se uređaj ikada pojaviti. Projekt su pratile i etičke dileme zbog korištenja imena aktualnog predsjednika, potičući pitanja o sukobu interesa. Tvrtka nije otkrila broj narudžbi, ali očekuju da će sve biti ispunjene uskoro.

Najveća kontroverza vezana uz T1 bila je tvrdnja da će biti "proizveden u Sjedinjenim Državama". Zbog nedostatka infrastrukture za masovnu proizvodnju u SAD-u, analitičari su bili skeptični. Tvrtka je kasnije ublažila retoriku pa se sada navodi da je uređaj "oblikovan američkom inovacijom". Direktori su izjavili kako se telefon proizvodi u "povlaštenoj naciji", a konačno sklapanje koje obuhvaća desetak završnih dijelova obavlja se na Floridi. O'Brien je potvrdio da su prvi uređaji "sastavljeni u SAD-u", s ciljem da se u budućnosti većina komponenti proizvodi na domaćem tlu.

Tehničke karakteristike i plan "47"

Zlatni T1 telefon ima 6,78-inčni AMOLED zaslon, Qualcomm Snapdragon procesor serije 7, sustav s tri kamere (glavna 50 MP, širokokutna 8 MP i tele-foto 50 MP) te bateriju od 5000 mAh. Nudi i 512 GB pohrane te AI otključavanje licem, a radi na Androidu. Analitičari su uočili značajne sličnosti sa specifikacijama jeftinijeg modela T-Mobile REVVL 7 Pro 5G. Osim uređaja, Trump Mobile nudi i mobilnu tarifu kao virtualni operater. Paket "Plan 47" stoji 47,45 dolara mjesečno, kao referenca na Donalda Trumpa kao 45. i 47. predsjednika SAD-a.

*uz korištenje AI-ja