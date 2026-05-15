SAMO ZA KINU?

Stiže još jedan Xiaomi 17: Ima divovsku bateriju, ovo su detalji

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: weibo

Potvrđeno je da će uređaj dolaziti s golemom baterijom kapaciteta 8000 mAh, što je najveći kapacitet ikad ugrađen u neki Xiaomijev pametni telefon. Stiže paralelno s modelima iz 17T serije, koji će biti dostupni kod nas

Nakon što je potvrdio dolazak novog pametnog telefona Xiaomi 17 Max i dao naslutiti njegov dizajn, Xiaomi je otkrio i nekoliko ključnih specifikacija uređaja. Iako tvrtka još nije objavila točan datum predstavljanja, očekuje se da će premijera biti u Kini kasnije ovog mjeseca, a uređaj je već dostupan za prednarudžbu na lokalnom tržištu. Xiaomi je putem najave na kineskoj društvenoj mreži Weibo potvrdio da će srce modela 17 Max biti najnoviji i najsnažniji čipset na tržištu, Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Tvrtka je ranije otkrila da će pametni telefon imati veliki, 6,9-inčni ravni zaslon, a sada je dodano kako se radi o istom panelu koji se koristi u modelu Xiaomi 17 Pro Max. Prema službenim tvrdnjama, zaslon će nuditi vizualnu kvalitetu usporedivu s 2K rezolucijom, a koristit će i novu tehnologiju koja omogućuje oštriji prikaz uz istovremeno manju potrošnju energije u usporedbi s konvencionalnim OLED panelima.

Ovo pozicionira 17 Max kao uređaj namijenjen korisnicima koji zahtijevaju vrhunske performanse za igranje igara, multimediju i produktivnost, bez kompromisa u pogledu trajanja baterije, što je često izazov kod uređaja s velikim i svijetlim zaslonima.

Revolucionarna baterija i napredno punjenje

Foto: weibo

Jedna od najimpresivnijih značajki Xiaomi 17 Maxa svakako je njegova baterija. Potvrđeno je da će uređaj dolaziti s golemom baterijom kapaciteta 8000 mAh, što je najveći kapacitet ikad ugrađen u neki Xiaomijev pametni telefon. Kako bi se tako velika baterija smjestila u kućište koje zadržava tanak profil, Xiaomi će koristiti najnoviju tehnologiju silicij-ugljične baterije. Ova tehnologija omogućuje veću gustoću energije, što znači veći kapacitet na manjem prostoru. Iako službeni detalji o brzini punjenja još nisu objavljeni, glasine sugeriraju da bi uređaj mogao podržavati 100W žično brzo punjenje, kao i 50W bežično punjenje.

Sustav kamera razvijen u suradnji s Leicom

Fotografske mogućnosti također su u samom vrhu ponude. Xiaomi 17 Max bit će opremljen sustavom od tri stražnje kamere, razvijenim u suradnji s renomiranom njemačkom tvrtkom Leica. Glavnu ulogu imat će impresivni senzor od 200 megapiksela, a Xiaomi je već podijelio i prve primjere fotografija kako bi demonstrirao njegove mogućnosti u različitim uvjetima osvjetljenja.

Uz glavnu kameru, tu je i periskopska telefoto kamera koja nudi 3x optički zum za snimanje udaljenih objekata bez gubitka kvalitete. Treći senzor je ultraširokokutna kamera od 50 megapiksela, koja će omogućiti snimanje impresivnih pejzaža i grupnih fotografija. Ovakva kombinacija kamera čini 17 Max izuzetno svestranim alatom za sve ljubitelje mobilne fotografije.

Foto: weibo

Širi kontekst i trendovi u industriji

Predstavljanje modela s baterijom od 8000 mAh jasan je pokazatelj rastućeg trenda u industriji pametnih telefona, gdje proizvođači integriraju sve veće baterije kako bi zadovoljili energetske potrebe modernih zaslona visoke rezolucije i moćnih procesora. Za usporedbu, drugi modeli iz iste serije imaju značajno manji kapacitet; standardni Xiaomi 17 dolazi s baterijom od 6330 mAh, dok model Xiaomi 17 Ultra ima 6000 mAh.

Slično tome, glavna kamera od 200 megapiksela pozicionira Xiaomi 17 Max u sam vrh tržišta, prateći trend senzora ultra visoke rezolucije. Dok većina drugih modela u seriji Xiaomi 17 koristi glavne kamere od 50 megapiksela, 17 Max se ovim potezom jasno izdvaja kao uređaj namijenjen najzahtjevnijim korisnicima koji traže najbolje moguće fotografske performanse.

Dostupnost i planovi za budućnost

Xiaomi 17 Max bit će dostupan u nekoliko boja, uključujući nebesko plavu, bijelu i crnu s posebnim efektom piksela. Lansiranje ovog modela događa se usporedo s očekivanim globalnim predstavljanjem drugih uređaja iz iste serije, Xiaomi 17T i 17T Pro, koje je najavljeno za 28. svibnja. Postoje i naznake da bi se Xiaomi 17 Max, nakon početnog lansiranja u Kini, mogao pojaviti i na globalnom tržištu, uključujući Indiju. Time Xiaomi nastavlja svoju strategiju širenja ponude premium uređaja na međunarodna tržišta.

*uz korištenje AI-ja

