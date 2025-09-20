PepeNodeova igra s meme kriptovalutama doseže 1,18 milijuna dolara u ICO-u

Projekt uvodi gamificirani model u kojem ulagači mogu graditi i nadograđivati virtualne rudarske postavke kako bi zarađivali meme kriptovalute – prvi takav koncept na tržištu – s tokenima poput Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) i drugima koji se mogu rudariti.

Za razliku od kontroverznih “cloud mining” sustava koji privlače potencijalne korisnike matematički nemogućim ROI-jem, PepeNodeov sustav temelji se na održivoj tokenomici. Svaki PEPENODE token potrošen na nadogradnju rudarskih uređaja ili optimizaciju postavki spaljuje 70% korištenih tokena, stvarajući deflacijski krug koji izravno podupire dugoročni rast cijene ako se poveća usvajanje.

Kupci u pretprodaji ne moraju čekati. Tokeni se već sada mogu uložiti (staking) uz dinamični godišnji prinos (APY) od 1.162%, što omogućuje ranim vlasnicima da kumuliraju nagrade čak i prije punog lansiranja igre.

Trenutno se PEPENODE tokeni prodaju po 0,0010617 USD – cijena koja vrijedi još samo dva dana, prije nego što prijeđe na višu razinu.

Problem s cloud miningom: nemoguća matematika i prazni ugovori

Cloud mining ponovno je u porastu, s Google Trends podacima koji pokazuju rast pretraga u kolovozu – čak i uz termine poput “staking kriptovaluta”, koji se često ubraja kao još jedan oblik pasivnog prihoda.

Ali ova dva koncepta nisu ni približno ista. Staking znači zaključavanje tokena u protokolu kako bi se ostvarili prinosi, dok cloud mining podrazumijeva iznajmljivanje hardvera radi udjela u rudarskim dobicima.

Problem je što je povijest cloud mininga ispunjena kontroverzama. Tijekom posljednjeg desetljeća sheme poput BitClub Networka i MiningMaxa razotkrivene su kao klasične Ponzijeve prijevare, dok su platforme poput Arbistara i HashOceana propale nakon što su privukle ulagače obećanjima zajamčenih prinosa.

Zajedno, ti su neuspjesi ulagače stajali stotine milijuna – ako ne i milijarde – dolara, ostavljajući za sobom trag nepovjerenja koji i danas traje.

To nepovjerenje nije neutemeljeno jer i danas postoje platforme koje obećavaju brojke koje se matematički ne drže – poput tvrdnji da ugovor za Antminer od 8.000 USD može generirati 1.000 USD neto profita u manje od tjedan dana. U stvarnosti, troškovi električne energije, težina rudarenja i održivost takve tvrdnje čine nemogućima.

Zbog toga je virtualno rudarenje izgubilo reputaciju. Ali PepeNode odbacuje taj mutni model.

Umjesto sumnjivih ugovora, stvara transparentnu, gamificiranu rudarsku igru. Svaka nadogradnja spaljuje tokene, svaka postavka je vidljiva, a učinkovitost dolazi iz strategije.

Zašto PepeNode nije “cloud mining 2.0”

PepeNode nije cloud mining, niti je samo pasivni staking. To je virtualna rudarska igra u kojoj zarada ovisi o strategiji.

Igrači grade i nadograđuju vlastite rudarske postavke – od čvorova do cijelih server soba – a prave kombinacije otključavaju višu učinkovitost i bonus nagrade, uključujući vodeće meme kriptovalute poput PEPE, FARTCOIN i drugih.

Drugim riječima, umjesto najma hashpowera kao u cloud miningu, korisnici aktivno dizajniraju svoje rudarske rigove unutar PepeNodea.

Ključna razlika je u tome što PepeNode ne jamči povrate. Umjesto toga, rudarenje je gamificirano, dajući igračima potpunu kontrolu putem nadzorne ploče gdje mogu upravljati i optimizirati svoje virtualne operacije.

Iza igre stoji tokenomika koja funkcionira: svaka nadogradnja spaljuje 70% korištenih PEPENODE tokena, trajno smanjujući ponudu. Kako usvajanje raste, ovaj deflacijski krug povećava potražnju i potiče dugoročni rast cijene.

PepeNode ima dinamički staking

U ovoj ključnoj fazi pretprodaje PepeNode radi nešto što većina projekata ne čini. Mnogi novi tokeni tjeraju kupce da čekaju do TGE-a prije nego što se išta dogodi, a to mrtvo vrijeme može ispuhati hype i pritisnuti vrijednost tokena nakon listanja.

PepeNode to mijenja dinamičnim staking nagradama koje su trenutno postavljene na 1.162% APY, što je dovoljno da se potencijalno udvostruči ulaganje u nešto više od tri mjeseca – ako se uvjeti održe.

Dakle, umjesto čekanja, kupci u pretprodaji mogu odmah početi kumulirati svoje tokene.

Sustav je osmišljen da održi visoku angažiranost i da ranim usvajačima pruži prednost.

Ti uloženi tokeni kasnije se mogu izravno koristiti u virtualnoj rudarskoj igri, pokrećući postavke i nadogradnje od prvog dana.

Kako kupiti PEPENODE tokene

Sada se možete uključiti u gamificiranu platformu koja bi mogla redefinirati način na koji ljudi gledaju na kripto rudarenje – PepeNode uklanja negativne strane i stavlja strategiju u središte svog ekosustava.

Zato potencijal nije samo u deflacijskoj strukturi PEPENODE tokena, već i u mogućnosti da se postavi novi standard za samo kripto rudarenje.

Čak su i influenceri poput Borch Crypto istaknuli PepeNode kao projekt s potencijalom od 100x.

Posjetite službenu PepeNode stranicu i kupite koristeći ETH, BNB, USDT (ERC-20 ili BEP-20) ili čak kreditnu/debitnu karticu.

Kupci se mogu povezati putem omiljenog novčanika, uključujući Best Wallet – aplikaciju certificiranu od WalletConnecta i jedan od najboljih kripto i Bitcoin novčanika dostupnih danas. PepeNode je već naveden u alatu Best Wallet Upcoming Tokens, što olakšava kupnju, praćenje i preuzimanje tokena čim postanu aktivni.

Za dodatnu sigurnost, pametni ugovor PepeNodea u potpunosti je revidirao Coinsult, čime je osigurana zaštita od samog početka.

Pratite projekt na X-u i Telegramu za najnovija ažuriranja.

Posjetite Pepe Node