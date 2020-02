Performer koji je razvio treće uho na sebi dolazi u Zagreb

Stelarc, slavni australski umjetnik i performer svjetskog renomea koji svojim radom pomiče granice ljudskog tijela, istražuje alternativne anatomske arhitekture te preispituje utjelovljenje, djelovanje, identitet i postljudsko tijelo održat će svoju najnoviju spektakularnu prezentaciju na najvećem regionalnom digitalnom summitu & expo Digital Takeover.

Foto: Dean Winter

Stelarc se performansima bavi više od 50 godina

Njegovi prvi radovi iz 1968. bile su kacige s ugrađenim naočalama koje su razdvajale binokularni vid. U ranim radovima iz 1970. radio je na pojačavanju tjelesnih signala i zvukova, poput moždanih valova, otkucaja srca i mišićnih signala te ih je upotrebljavao kao signale za interakciju u stvarnom vremenu.

Između 1973. i 1975. snimio je tri filma o unutrašnjosti svog tijela, a za to je morao umetnuti tri metra dugu sondu s kamerom u želudac, lijevi i desni bronh te u debelo crijevo. Od 1976. do 1988. izveo je 27 spektakularnih prezentacija u obliku suspenzije vlastitog tijela pomoću kuka koje su prodirale kroz njegovu kožu, pri čemu mu je tijelo visjelo u različitim položajima, na brojnim lokacijama i u različitim situacijama. Njegove najpoznatije javne suspenzije bile su iznad njujorške ulice East 11th Street i 60 m iznad Kraljevskog kazališta u Kopenhagenu.

Godine 1980. dovršio je rad pod nazivom Third Hand, mehaničku ruku s mehanizmom kojim upravlja mišićni signal, a koja je mogla hvatati predmete prstima i šakom i potom ih ispuštati te okretati zglob za 300 stupnjeva, u smjeru kazaljke na satu i obrnuto. Također je imala sustav taktilnih senzora kako bi se stvorio osjet dodira. U to je doba to bilo dovoljno sofisticirano da ga istraživački centri Jet Propulsion Laboratory iz Pasadene i Johnson Space Centre iz Houstona pozovu da Treću ruku predstavi skupini za svemirske misije izvan letjelice. Treća ruka jest proteza, ali ne predstavlja nedostatak, već je simptom viška.

Foto: Nina Sellars

U trbuh je instalirao svjetleću skulpturu

Za Peti trijenale australskog kiparstva održan 1993. godine dizajnirao je skulpturu koju je postavio u svoj želudac. Ta se skulptura, pod nazivom Stomach Sculpture mogla nakon umetanja u tijelo otvarati i zatvarati, širiti i skupljati, a imala je i svjetlo koje treperi te je mogla proizvoditi zvuk. Umetanje je snimano medicinskim endoskopom tijekom dva dana kako bi se dobio videozapis u trajanju od 15 minuta.

Exoskeleton, robot sa šest nogu koji se može kretati osmislio je 1997. godine uz pomoć instituta f18 za vrijeme svog boravka u Hamburgu. Robot može hodati prema naprijed i natrag gibajući se viševalnim korakom, a bočno tronožnim korakom. Može čučati i stajati, stupati i okretati se u mjestu.

Stelarc je tijekom godina izveo i niz internetskih performansa kao što su Fractal Flesh, Ping Body i Parasite. Njihova misija je istraživanje nehotičnih koreografija na daljinu putem sustava stimulacije mišića povezanog s dodirnim zaslonom. Ukratko, ljudi koji se nalaze na nekim drugim lokacijama mogu pristupiti tijelu na daljinu i pokretati ga, a može se upravljati i putem internetskih podataka.

Foto: Photo - Steven Aaron Hughes

Na vlastitoj ruci uzgojio je treće uho

Nakon deset godina pripreme, uz pomoć tri plastična kirurga 2006. godine kirurški je konstruirao i uzgojio uho na svojoj ruci s namjerom da se elektronički poveća i poveže s internetom te na taj način postane uređaj za slušanje na daljinu kojim se mogu koristiti ljudi na drugim lokacijama.

U okviru performansa Propel iz 2017. bio je pričvršćen za krajnji dio industrijske robotske ruke kako bi se njegov položaj, orijentacija, putanja i brzina mogli precizno programirati. Potom je umjetnikovo tijelo zamijenjeno replikom njegova uha u ljudskoj veličini i ponovljen je isti performans. Robot koji je upravljao koreografijom pokreta uha bio je isti robot koji je to uho izradio. Na performansu Re-Wired / Re-Mixed iz 2018. koji je trajao pet dana, po šest sati dnevno u Institutu za suvremenu umjetnost u Perthu, Stelarc je mogao gledati samo očima neke osobe u Londonu, čuti ušima osobe iz New Yorka, dok je bilo tko bilo gdje na svijetu mogao upravljati njegovom rukom na egzoskeletu.

Te iste godine izveo je interaktivnu instalaciju i performans StickMan / miniStickMan u kojem je tijelom upravljao minimalistički egzoskelet u ljudskoj veličini. Pomičući udove minijaturnog robota posjetitelji su mogli osmisliti vlastitu koreografiju za performans. Za australski umjetnički bijenale izradio je 9 metara dug interaktivni robot Reclining StickMan koji se pokreće na pneumatski pogon i koristi se gumenim mišićima koji se šire i sužavaju, proširuju i ispuhuju.

Foto: Steven Aaron Hughes

71-godišnji Grk s Cipra koji je odrastao u Australiji i godinama živio u Japanu

1996. dobio je titulu počasnog profesora za umjetnost i robotiku na Sveučilištu Carnegie Mellon u Pittsburghu, a 2002. godine Sveučilište Monash u Melbourneu dodijelilo mu je počasni doktorat iz prava. Godine 2010. dobio je nagradu Ars Electronica u kategoriji hibridne umjetnosti. Australsko mu je vijeće 2015. dodijelilo nagradu za eksperimentalnu umjetnost i umjetnost u nastajanju. Jonsko sveučilište na otoku Krfu dodijelilo mu je počasni doktorat 2016. godine. Od 2013. do 2018. bio je znanstveni novak na fakultetu School of Media, Creative Arts and Social Inquiry na Sveučilištu Curtin u Perthu. Njegova su umjetnička djela izložena u galeriji Scott Livesey Galleries u Melbourneu.

Foto: Toni Wilkinson

Više od 20 sati programa i 40 svjetskih predavača na 7000 četvornih metara

Na najvećem regionalnom digitalnom summitu & expo predavanje će održati neki od trenutno najutjecajnijih keynote speakera - Marc Randolph, suosnivač globalnog diva Netflix čiji su filmovi ove godine među glavnim favoritima za nagradu Oscar, Mate Rimac, čovjek čija se kompanija za izradu dijelova za automobile danas smatra samim vrhom tehnoloških dostignuća, Ivan Mrvoš, jedan od najboljih svjetskih mladih poduzetnika, Korado Korlević, vodeći hrvatski astronom i znanstvenik, Lars Silberbauer, digitalni genije iz LEGO svijeta, Dr. Morgaine Gaye, svjetska food futuristica, Tanja Bivic Plankar, predsjednica organizacije Blockchain Alliance Europe, Elias Aalto, suosnivač globalne kompanije za dostavu hrane Wolt, Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, ali i razni državnici, vizionari, inovatori, tehnološki izumitelji, financijski i digitalni eksperti i marketinški stručnjaci.

Bespilotne letjelice, VR tehnologija, tenkovi, pametna analitika...

Posjetitelji će na summitu dobiti i ekskluzivan cjelodnevni uvid u najnovija transformacijska i inovacijska dostignuća hrvatskih kompanija u sklopu bogatog expo dijela gdje će na licu mjesta moći vidjeti i uvjeriti se testirajući sama napredne tehnološke proizvode iz raznih industrija. Securitas Hrvatska predstavlja najnovija rješenja za zaštitu pojedinaca i objekata poput pametne analitike i temperaturnih skenera, Mate Rimac sofisticirane Greyp bicikle, Iron Bull atraktivne igračke – tenkove visokopremljene kamerama i mehanizmima za ispaljivanje raketa, AIR-RMLD bespilotnu letjelicu, VR Pole uređaj za projekciju virtualne stvarnosti, a posjetitelji će moći isprobati i čitav niz digitalnih inovacija poput ExRey interaktivne mobilne aplikacije koja će biti premijerno predstavljena, a radi se o tehnologiji koja mijenja način gledanja video sadržaja i dodaje novu dimenziju interakcije.

Brojne druge izlagače iz raznih industrija, predavače i i stručnjake koji će svoja dostignuća i iskustvo podijeliti s publikom otkrit ćemo u narednim danima.

Digital Takeover ove godine poseban naglasak stavlja na aktivni networking apostrofirajući ih kao neophodne alate u stvaranju kvalitetne biznis transformacije i općenito poslovne klime u društvu čime evidentno postaje nezaobilazan događaj u 2020.

Tema: Digital Takeover