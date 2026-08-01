Pet dugoočekivanih Appleovih uređaja koji dolaze ove jeseni

Apple ove jeseni priprema predstavljanje velikog broja novih proizvoda, a među njima se ističe pet uređaja koji su godinama u izradi. Od prvog preklopnog telefona do Maca s ekranom osjetljivim na dodir, čini se da tvrtka napokon ulazi u kategorije proizvoda koje su korisnici dugo priželjkivali, piše 9to5Mac.

iPhone Ultra, prvi preklopni model

Samsung je svoj prvi preklopni pametni telefon predstavio još 2019. godine, a od tada ne prestaju glasine o Appleovom odgovoru. Čini se da je čekanju došao kraj jer ove jeseni, prema svemu sudeći, stiže prvi preklopni iPhone, koji će vjerojatno nositi naziv iPhone Ultra. Appleova strategija često uključuje čekanje da tehnologija sazrije prije nego što ponude vlastito, usavršeno rješenje, što bi se trebalo potvrditi i ovim modelom.

Prema dostupnim informacijama, Apple je uspio razviti zaslon bez vidljivog nabora na mjestu preklapanja te jedinstvenu šarku koja jamči izdržljivost i dugotrajnost. Drugim riječima, tehnologija je konačno dosegla razinu na kojoj su mogući zaista vrhunski preklopni uređaji. Očekuje se "wallet-style" dizajn, a unutarnji zaslon mogao bi imati dijagonalu između 7,7 i 7,8 inča. Zbog iznimno tankog profila, moguće je da iPhone Ultra neće imati Face ID, već će se oslanjati na Touch ID senzor integriran u bočnu tipku. Početna cijena bit će visoka i predviđa se da će se kretati između 1999 i 2500 američkih dolara.

Novi MacBook Ultra s ekranom osjetljivim na dodir

Apple je dugo tvrdio kako Mac računalima nisu potrebni ekrani osjetljivi na dodir. Istovremeno, godinama su prodavali iPade s tipkovnicama i trackpadovima koji nude iskustvo slično onome na prijenosnicima. Ove jeseni, glasine upućuju na to da će tvrtka konačno promijeniti svoj stav i uvesti podršku za dodir na Mac.

Dugo iščekivani MacBook Ultra, koji bi se na tržištu mogao pojaviti i pod brendom MacBook Pro, imat će ekran osjetljiv na dodir. Naznake takve funkcionalnosti već su vidljive u operativnom sustavu macOS Golden Gate, poput mogućnosti osvježavanja sadržaja povlačenjem prsta, izravnog unosa dodirom putem Sidecara te proširenih alata za označavanje. Osim revolucionarnog ekrana, ovaj će model vjerojatno biti opremljen i novom generacijom M5 čipova, koji donose značajno povećanje performansi. Testiranja pokazuju do 30 posto brže višejezgrene performanse procesora i do 45 posto bolje performanse u praćenju zraka (ray-tracing).

Veliko osvježenje za pametni dom

Apple se sprema temeljito osvježiti i svoju ponudu proizvoda za pametni dom, a dva uređaja posebno se ističu.

Novi HomePod mini

Originalni HomePod mini uskoro će napuniti šest godina bez hardverskog ažuriranja. Prvi model predstavljen je u jesen 2020. godine i otad se nije mijenjao, osim što je dobio nove opcije boja. HomePod mini 2 navodno donosi novi čip za podršku naprednim Siri AI funkcijama, poboljšanu kvalitetu zvuka, svježe boje i druge nadogradnje. Njegovo predstavljanje dio je šireg redizajna Appleove Home platforme.

HomePad, Appleov pametni zaslon

HomePad je jedno od imena za nadolazeći pametni kućni centar s ekranom, o kojem je novinar Mark Gurman već opširno izvještavao. Drugo moguće ime je HomePod Touch. Glasine o HomePodu s ekranom kruže godinama, a 2024. godine Bloomberg je ponudio detaljan uvid u uređaj, čije je lansiranje tada bilo planirano za početak 2025. godine. Međutim, zbog kašnjenja u razvoju nove verzije Siri, proizvod je odgođen. Sada najnovija izvješća upućuju na to da HomePad stiže ove jeseni.

Povratak Apple TV-a 4K

Posljednji Apple TV 4K predstavljen je u jesen 2022. godine, što ga čini modelom koji je najduže u prodaji bez nadogradnje. Novi model očekivao se još prošle godine, no odgoda povezana s razvojem Siri AI pomaknula je datum izlaska. Budući da nova, naprednija Siri službeno stiže s operativnim sustavom iOS 27, očekuje se da će i novi Apple TV 4K biti predstavljen ove jeseni. Donijet će potpuno novo Siri iskustvo i druge, zasad nepoznate nadogradnje.

*uz korištenje AI-ja