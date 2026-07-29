Apple uvodi leasing za iPhone u SAD-u, evo o čemu se tu radi

Apple je predstavio svoj novi program nadogradnje koji korisnicima omogućuje leasing odabranih modela iPhonea, iPada, Mac računala i pametnih satova uz relativno nisku mjesečnu naknadu. Tvrtka obećava da tijekom najma, koji može trajati od jedne do tri godine, nećete platiti više od pune cijene uređaja, a u nekim slučajevima uštedjet ćete i stotine eura. Na papiru, program zvuči kao nevjerojatna prilika, no postavlja se pitanje - gdje je kvaka? Odgovor uvelike ovisi o tome kako planirate koristiti program.

Kako funkcionira novi program?

Ovaj model, nazvan "Apple Upgrade", zamjenjuje stari "iPhone Upgrade Program" i donosi ključnu promjenu: umjesto zajma koji je vodio do vlasništva, sada se radi o čistom leasingu ili najmu. Osnovna ideja je jednostavna: plaćate istu mjesečnu naknadu tijekom cijelog ugovora. Na kraju razdoblja najma, nude vam se tri mogućnosti. Prva je otkup uređaja plaćanjem razlike između onoga što ste već platili i njegove preostale vrijednosti. Primjerice, ako ste dvije godine plaćali najam za iPhone Air i ukupno uplatili 647 €, morali biste platiti dodatna 283 € kako biste ga otkupili po punoj cijeni od 930 €.

Druge dvije opcije su jednostavan prekid ugovora, pri čemu vraćate uređaj Appleu i gubite svaku potencijalnu vrijednost preprodaje, ili nadogradnja na novi uređaj, čime započinjete novi ciklus najma s novom mjesečnom naknadom. Uvjeti najma razlikuju se ovisno o proizvodu: za iPhone i Apple Watch ugovori se sklapaju na 12 ili 24 mjeseca, dok za iPad i Mac traju 24 ili 36 mjeseci. Cijeli financijski aranžman provodi se u partnerstvu s tvrtkom Klarna, specijaliziranom za usluge "kupi sada, plati kasnije", a program je trenutno dostupan samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

U čemu je kvaka?

Najveći problem s programom nadogradnje jest to što se u suštini radi o zajmu, a kao i svaki zajam, dolazi s ugovorom, uvjetima i mogućim naknadama kojih se morate pridržavati. Iako Apple tvrdi da nema kamata ili naknada za kašnjenje, uvjeti partnera su drugačiji.

Što se događa ako propustite plaćanje?

Financiranje se odvija putem Klarne, a iz tvrtke su u izjavi za medije pojasnili što se događa u slučaju neplaćanja.

"Ako osoba propusti tri uplate zaredom, tvrtka će raskinuti ugovor o najmu, a kupac će morati platiti cjelokupni nepodmireni iznos."

Klarna ne navodi precizno što se događa ako ne podmirite taj dug, no na njihovim stranicama za podršku piše da se, ako se dug ne podmiri do krajnjeg roka opomene, on prosljeđuje agencijama za naplatu potraživanja. Iako su se pojavile glasine da bi Apple mogao staviti vaš telefon u "ograničeni način rada", glasnogovornik tvrtke Brian Bumbery to je demantirao.

​- Neće biti nikakvih ograničenja u funkcionalnosti uređaja zbog propuštenih plaćanja ili neispunjavanja obveza u sklopu Appleovog programa nadogradnje.

Mogućnost gomilanja duga velik je problem kod usluga "kupi sada, plati kasnije", a treba imati na umu da se mjesečne rate za Appleov uređaj mogu brzo nakupiti uz ostale račune i pretplate koje vjerojatno već imate.

Dodatni troškovi i skriveni uvjeti

Tijekom trajanja najma, vlasnik vašeg uređaja je Klarna, a ne vi. To znači da ste odgovorni za svako oštećenje i bit će vam naplaćena naknada ako uređaj ne vratite u "dobrom stanju". Upravo zato Apple potiče korisnike da se pretplate na AppleCare, što dodatno povećava trošak. AppleCare+ više nije uključen u cijenu kao u starom programu, a zaštita za iPhone kreće od 9,99 € mjesečno, dok za iPad počinje od 5,49 €. Uz to, Apple napominje da ćete morati platiti naknadu za prijevremeni raskid ako želite vratiti uređaj prije isteka najma. Također, nakon isteka ugovora imate šest mjeseci za odluku, no tijekom tog razdoblja nastavljate plaćati mjesečnu naknadu, što program čini znatno manje isplativim ako odmah ne donesete odluku.

Isplati li se leasing u usporedbi s kupnjom?

Iako se niže mjesečne rate čine privlačnima, vjerojatno ćete izgubiti novac ako se odlučite za nadogradnju umjesto otkupa. Uzmimo za primjer da unajmite iPhone 17 po cijeni od 799 €. Tijekom dvije godine najma platit ćete 513 €. Ako se nakon toga odlučite za nadogradnju na novi model umjesto da platite preostalih 286 € za otkup, gubite novac koji biste mogli zaraditi prodajom.

Podaci s usporednih stranica, kako piše The Verge, sugeriraju da iPhone uređaji izgube između 35 i 40 posto vrijednosti dvije godine nakon lansiranja. Primijenimo li tu logiku, rabljeni iPhone 17 star dvije godine mogli biste prodati za otprilike 480 €. To znači da vas je korištenje telefona dvije godine koštalo samo 319 €. Ako se odlučite za nadogradnju unutar leasing programa, nećete dobiti nikakav povrat novca.

S obzirom na sve navedeno, Appleov program nadogradnje možda nije najbolji način za nabavu najnovijih proizvoda, pogotovo ako cijenite fleksibilnost. Ipak, u vrijeme kada cijene telefona, tableta i prijenosnih računala rastu, on predstavlja alternativu za ljude koji si ne mogu priuštiti kupnju odjednom ili preferiraju niže mjesečne rate, pod uvjetom da su svjesni svih rizika.

*uz korištenje AI-ja