Peugeot 308 SW atraktivan je karavan i dobra alternativa za SUV, no pogon jako diže cijenu

SUV-ovi su potisnuli kompaktne karavane i to je šteta, jer karavani uglavnom nude podjednaku ponudu mjesta uz bolje vozne karakteristike (zbog nižeg težišta) i manju potrošnju goriva (zbog manje frontalne površine i aerodinamike). Toga su još uvijek svjesni i kupci i proizvođači pa kompaktni karavani ipak nisu potpuno izumrli.

Foto: Sandra Mikulčić

Najnoviji karavanski model C segmenta na tržištu je Peugeot 308 SW. Prilično veliki karavan nastao je na osnovi “običnog” 308 i radi se o atraktivnom, vrlo prostranom, štedljivom i jako zahvalnom automobilu, koji, na žalost, ima i popriličnu cijenu u testiranoj verziji s moćnim plug-in hibridnim pogonom i top paketom opreme.

Foto: Sandra Mikulčić

Sa svojih 464 centimetara dužine, vrlo prostranom kabinom, obiljem prostora na stražnjoj klupi i ogromnim prtljažnikom od 548 litara 308 SW je prilično velik automobil koji će zadovoljiti gotovo sve obiteljske potrebe.

Foto: Sandra Mikulčić

Dizajn unutrašnjosti je identičan onome u 308 i tipičan za sve Peugeotove modele. To znači vrlo atraktivan i moderan izgled s jedinstvenim i-Cockpit rješenjem. Karakteristični za njega su vrlo mali upravljač i instrumenti koji se nalaze iznad, a ne iza njega. Nekima se to rješenje još uvijek ne sviđa, no nakon desetaka voženih Peugeota nama ne predstavlja nikakvu smetnju, dok je položaj instrumenata bliže vjetrobranu i vidnom polju vozača zasigurno dobra sigurnosna prednost.

Foto: Sandra Mikulčić

Posebne pohvale zaslužuju odlični 3D digitalni instrumenti koji izgledaju dobro i vrlo su funkcionalni. Na sredini prednjeg dijela je dodirni zaslon dijagonale 10 inča, a odmah ispod njega je još jedan manji dodirni zaslon koji služi kao zamjena za određene tipke. Ovisno o želji vozača te “tipke” se mogu programirati za različite funkcije. Posebnu pohvalu testirani 308 SW zaslužuje za izuzetno udobna sjedala s AGR certifikatom za zdravu kralježnicu. Ona su također i luksuzna, presvučena kožom i električno namjestiva.

Foto: Sandra Mikulčić

Za pogon testiranog 308 SW-a zadužen je odličan napredni plug-in hibridni sustav koji se sastoji od snažnog turbo benzinca sa 180 KS i električnog motora. Ukupna snaga sustava od 225 KS dovoljna je za odlične performanse u kombinaciji s niskom potrošnjom. Ubrzanja testiranog 308 SW su odlična, bez obzira stisnete li papučicu kad stojite ili prilikom nekog pretjecanja.

Foto: Sandra Mikulčić

Potrošnja ovisi o tome koliko često punite bateriju strujom i koliko vozite. Punite li svaki dan i vozite manje od 40, 50 kilometara na dan potrošnja će biti gotovo ravna nuli litara na 100 kilometara. Naime, otprilike 40 do 50 kilometara očekivani je električni doseg ako vozite racionalno. S praznom baterijom potrošnja nam je u gradu iznosila 6,1 l/100 kilometara, a na autocesti oko 7,5 l/100 km. Auto, poput većine plug-in hibrida nema mogućnost brzog punjenja, pa punjenje baterije na kućnoj utičnici traje oko sedam sati, a na wallboxu ili javnoj punionici oko 3,5 sati.

Foto: Sandra Mikulčić

Vozne karakteristike 308 SW su vrlo neutralne. Ovjes je primarno udoban i u tom mu se pogledu nema što zamjeriti. Poželite li juriti kroz zavoje također nećete ostati razočarani. Karoserija će se malo više naginjati, no držanje ceste ostat će uzorno. Pohvalu zaslužuje i vrlo tih rad sustava koji u gradu, i s praznom baterijom oko 50 posto vremena koristi električni pogon. Na otvorenoj cesti i autocesti prevladava benzinski pogon, no buka nije velika zbog vrlo dobre zvučne izolacije.

Foto: Sandra Mikulčić

Jedini pravi problem ovog automobila je cijena. U klasi u kojoj se još prije dvije, tri godine za 200.000 kuna moglo dobiti “čudo od auta”, iznos od gotovo 400.000 kuna izgleda vrlo, vrlo visoko. Da, testirani 308 SW je odličan automobil, ima napredan motor, top paket opreme i još mnogo dodatne opreme, no teško je vjerovati da će mnogi u Hrvatskoj ovoliki iznos dati za kompaktni karavan. Iako je ovaj plug-in hibrid odličan mnogo je realnije da će većina prodanih 308 SW na našem tržištu ipak biti mnogo jeftinija, s klasičnim benzinskim ili dizelskim motorom.

Foto: Sandra Mikulčić

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

Važnija oprema Peugeot 308 SW Hybrid 225 e-EAT8 GT

Alunaplatci 18", adaptivni tempomat, električno pokretana i grijana sjedala presvučena kožom, grijana sjedala, LED Matrix svjetla, sustav kamera 360 stupnjeva, dvozonski klima uređaj, digitalni 3D instrumenti 10", dodirni zaslon 10", navigacija, ambijentalna rasvjeta...