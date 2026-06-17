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Peugeot pokazao širinu ponude, a najviše pažnje privukao 408

Piše Autostart,
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Peugeot pokazao širinu ponude, a najviše pažnje privukao 408
Foto: Peugeot Hrvatska

U fokusu su bili novi 308 u hibridnoj i dizelskoj izvedbi, novi 408 Hybrid, 2008 Hybrid te 3008 Plug-in Hybrid

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Peugeot je kroz testne vožnje Allure Drive u Istri predstavio trenutačnu širinu svoje ponude i pokazao u kojem smjeru razvija modele.U fokusu su bili novi 308 u hibridnoj i dizelskoj izvedbi, novi 408 Hybrid, 2008 Hybrid te 3008 Plug-in Hybrid, dakle kombinacija klasičnih i elektrificiranih rješenja koja vrlo dobro opisuje trenutačno prijelazno razdoblje na europskom tržištu.

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