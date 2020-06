PlayStation 5 u prodaju kreće 20. studenog, procurile i cijene?

<p>Sonyjevo veliko predstavljanje PlayStationa 5 ostalo je bez detalja o cijeni konzola i datuma početka prodaje, no sada su procurili detalji koji otkrivaju i te podatke, i to zahvaljujući Amazonu. </p><p>Poznati 'leaker' i dizajner konceptnih uređaja Ben Geskin na Twitteru je objavio fotografiju koja navodno prikazuje ponudu s Amazonove francuske trgovine. </p><p>Link do same ponude ne postoji i nema arhivirane verzije stranice, pa cijelu objavu treba uzeti s dozom rezerve, no na slici se navodi da je ponudu objavio PlayStation. </p><p>Prema njoj, konzola bi u prodaju trebala krenuti 20. studenog, tjedan dana prije 'Crnog petka'. Navodno će koštati 399 eura za digitalnu verziju te 499 eura za verziju sa Blu ray playerom.</p>