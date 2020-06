Sony PlayStation 5 stiže u dvije verzije, otkrili hrpu novih igara

Japanski div uz gomilu fantastičnih najava igara koje stižu na PlayStation 5, otkrio je i izgled nove konzole. Sad znamo da ćemo je moći kupiti i u verziji koja nema klasični optički pogon za ubacivanje medija

<p>Nakon dugog čekanja, Sony je sinoč napokon otkrio kako će izgledati nova PlayStation 5 konzola, a iz prvih fotografija jasno je kako su zamislili da nam stoji vertikalno kraj televizora. Naravno, konzola se može i položiti, ali efekt nije toliko jak.</p><p>Nova generacija konzole dolazit će u dvije hardverske inačice, jedna će imati 4K Blu-ray pogon, dok će druga biti potpuno digitalna inačica. Ta bi trebala očito biti i nešto povoljnija, ali i zanimljivija prosječnom igraču koji ne pati na to da ima fizičke kopije igara. Uz to, ta verzija je i vidiljivo uža zahvaljujući gubitku optičkog pogona.</p><p>Nova konzola imat će i nove kontrolere, koje su već ranije najavili, a Sony je najavio i niz dodatka, poput punjača, daljinskog, slušalica, bežičnog headseta...</p><p>Konzola bi u prodaju trebala za blagdane, ali cijena još nije poznata. Ono što se zna od ranije je da je pogoni AMD Zen 2 procesor i grafički čip koji se temelji na AMD RDNA 2 arhitekturi. Sony je razvio i vlastito SSD rješenje kako bi ubrzali učitavanje igara, a trebali bi imati 825 GB prostora te brzinu čitanja od 5,5 GB/s. PS5 će podržavati 8K te 4K grafiku na 120 Hz.</p><p>Uz detalje o konzoli, Sony je najavio i niz igara koje možete vidjeti u nastavku.</p><p>Naravno, ono što se i dalje čeka je cijena nove konzole. No, na Amazonu se pojavio PS5 u verziji od 2 TB, koji je u međuvremenu uklonjen.</p><p>Zanimljivo je kako se navodila cijena od 599 funti, odnosno oko 670 eura.</p>