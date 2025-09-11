Obavijesti

SIGURNIJE IGRANJE

PlayStation ima novu aplikaciju uz koju roditelji mogu provjeriti koliko djeca igraju i što kupuju

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Sony Interactive Entertainment (SIE) pokrenuo je PlayStation Family, novu aplikaciju namijenjenu roditeljima koji žele jednostavnije pratiti i upravljati načinom na koji njihova djeca koriste PlayStation konzole. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na App Storeu i Google Playu.

Prema izvještaju Family Online Safety Institutea, roditelji češće koriste roditeljske kontrole na tabletima i pametnim telefonima nego na drugim uređajima, a upravo taj jaz Sony pokušava premostiti svojom novom aplikacijom.

PlayStation Family proširuje postojeće alate za roditeljsku kontrolu na PS4 i PS5 konzolama, a među glavnim novitetima su aktivnosti dashboard – preglednik tjednog vremena igranja, te Playing Now, funkcija dostupna samo u aplikaciji koja pokazuje u što dijete trenutno igra. Roditelji također mogu pratiti dnevno vrijeme igranja i postaviti mjesečne limite potrošnje.

Foto: Playstation

Uz funkcionalnosti kontrole, naglasak je i na otvaranju komunikacije između djece i roditelja. “Kada roditelji i djeca igraju zajedno, to gradi zdrav odnos. Alati poput PlayStation Family aplikacije pomažu roditeljima da donose informirane odluke, umjesto da samo blokiraju sadržaj”, izjavio je novinar i autor knjige Taming Gaming Andy Robertson.

Aplikacija je dio šireg Sonyjeva plana stvaranja sigurnijeg online okruženja, u kojem se djeca mogu igrati, a roditelji osjećati sigurnije i uključeno. Tvrtka je ranije pokrenula i pilot projekte poput Nudge značajke te suradnje s organizacijom Save the Children u Švedskoj.

Sony naglašava kako će aplikacija u budućnosti dobivati nove funkcije, a cilj je roditeljima pružiti više alata za praćenje i prilagodbu, dok se djeci osigurava zdravije iskustvo igranja.

