Vraćaju se na Zemlju: Evo gdje i kad će sletjeti posada Artemis II

Nakon desetodnevnog povijesnog putovanja oko Mjeseca, četveročlana posada misije Artemis II ulazi u završnu i najkritičniju fazu svog leta, povratak na Zemlju. Milijuni ljudi pratili su njihovo lansiranje, a sada se sve oči upiru u Tihi ocean, gdje će kapsula Orion sletjeti nakon više od 50 godina od posljednjeg ljudskog leta prema našem prirodnom satelitu.

Artemis II ispisao povijest: Nitko nikada nije bio ovako daleko od Zemlje

Četiri astronauta - NASA-ini zapovjednik Reid Wiseman, pilot Victor Glover i specijalistica misije Christina Koch te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije (CSA) - na putu su kući nakon što su oborili rekord za najudaljeniji let čovjeka od Zemlje. Njihovo slijetanje, poznato kao "splashdown", planirano je za petak, 10. travnja, oko 17:07 po lokalnom vremenu (PDT), što odgovara 2:07 ujutro u subotu po srednjoeuropskom vremenu.

Lokacija slijetanja precizno je određena: Tihi ocean, na otvorenom moru, otprilike 50 do 80 milja od obale San Diega u Kaliforniji. Vremenska prognoza za to područje je povoljna, s laganim vjetrovima i valovima unutar sigurnosnih granica koje je postavila NASA, unatoč približavanju pacifičkog olujnog sustava.

Vatreni trag na nebu iznad Kalifornije

Dok su fotografije lansiranja raketa postale uobičajene, prizori povratka svemirskih kapsula puno su rjeđi. Mnogi se pitaju hoće li stanovnici Kalifornije moći vidjeti slijetanje Artemisa II. Odgovor ovisi o nizu faktora, ali iskustva s prethodnih misija pokazuju da je to moguće. Za razliku od lansiranja, povratak letjelice kroz atmosferu izgleda kao sjajan, vatreni trag na nebu, sličan meteoru.

Prilikom povratka SpaceX-ovih misija s Međunarodne svemirske postaje, takvi su prizori bili vidljivi stotinama kilometara daleko. Primjerice, povratak misije Crew-6 kod Jacksonvillea na Floridi ostavio je svijetli trag vidljiv čak iznad Svemirskog centra Kennedy na drugoj strani države. Slično tome, trag kapsule Crew-7 koja je sletjela kod Pensacole vidio se sve do Mississippija.

Kapsula Orion ući će u atmosferu brzinom od gotovo 40.000 kilometara na sat, a trenje će stvoriti temperature i do 1650 Celzijevih stupnjeva. Iako će slijetanje biti tijekom dana, postoji mogućnost da će stanovnici obalnog područja San Diega vidjeti bljesak na nebu, a možda čak i čuti zvučni udar (sonic boom) dok kapsula bude probijala zvučni zid. Vidljivost će, naravno, ovisiti o vremenskim uvjetima i točnoj putanji.

Operacija izvlačenja uvježbavana godinama

Nakon što Orion dotakne površinu oceana, započinje golema i precizno koordinirana operacija izvlačenja koju predvodi američka ratna mornarica u suradnji s NASA-om. Glavnu ulogu ima amfibijski transportni brod USS John P. Murtha, koji je već isplovio iz San Diega i nalazi se na poziciji. Na brodu je oko 150 stručnjaka iz NASA-e i nekoliko stotina mornara.

Kapetan Neil Krueger, koji se nalazi na brodu, naglasio je složenost priprema.

​- S NASA-om na ovome radimo već oko 12 godina, pripremajući se za ovaj dan. Kapsula ulazi u atmosferu jako brzo, a padobrani je usporavaju tako da pri udaru u vodu ima brzinu od samo tridesetak kilometara na sat - izjavio je Krueger.

Proces izvlačenja posade bitno se razlikuje od onog u doba misija Apollo. Kako objašnjava direktorica NASA-ina tima za oporavak Lili Villarreal, ovaj put se sve radi s jednim, ali svestranijim brodom.

Nakon slijetanja, timovi u malim čamcima i ronioci mornarice prvi će pristupiti kapsuli kako bi je osigurali. Zatim će liječnik ući u Orion kako bi procijenio stanje astronauta.

Posada neće biti izvučena zajedno s kapsulom. Umjesto toga, astronauti će izaći iz letjelice na posebnu plutajuću platformu, odakle će ih helikopteri podići i prevesti na brod USS John P. Murtha unutar dva sata od slijetanja. Tek nakon što posada bude na sigurnom, započet će proces uvlačenja same kapsule u utrobu broda.

​- U mornarici sam dugo vremena; ovo je najuzbudljivija stvar u kojoj sam sudjelovao - rekao je Krueger.

*uz korištenje AI-ja

