Plivaju u milijardama: Nvidia ima rast dobiti iznad 50 posto

Nvidia je u drugom tromjesečju svoje fiskalne godine ostvarila prihod i dobit iznad očekivanja analitičara, najavivši i da će rast prihoda i u tekućem tromjesečju ostati iznad 50 posto, signaliziravši tako da globalna potražnja za infrastrukturom za umjetnu inteligenciju ne pokazuje znakove usporavanja.

U drugom tromjesečju zaključno s 27. srpnja Nvidijin prihod iznosio je 46,7 milijardi dolara i bio je za 56 posto veći nego u istom lanjskom razdoblju. Na tromjesečnoj razini prihod je u drugom tromjesečju uvećan za 6 posto. Godišnji rast prihoda tako je već deveto uzastopno tromjesečje premašio 50 posto. Taj snažan rast započeo je sredinom 2023. kad se procvat generativne umjetne inteligencije počeo odražavati i u Nvidijinim rezultatima.

Neto dobit dosegnula je u istom razdoblju 26,42 milijarde dolara, što je za 59 posto više u odnosu na godinu ranije. U odnosu na prethodno tromjesečje neto dobit poskočila je za 41 posto.

Cijena dionice Nvidije, jedne od 'sedam veličanstvenih' tehnoloških dionica, koja je ove godine poskočila za 35 posto nakon što je u 2024. gotovo utrostručena, blago je pala u produljenom trgovanju budući da su prihodi od podatkovnih centara već drugo uzastopno tromjesečje bili manji od očekivanih.

U tekućem tromjesečju uprava Nvidije očekuje prihod od 54 milijarde dolara, plus-minus dva posto, pri čemu u toj prognozi nije uračunata isporuka čipova H20 u Kinu. Analitičari pak predviđaju prihod od 53,1 milijarde dolara, prema podacima LSEG-a.

Poslovni rezultati kompanije u drugom tromjesečju potvrdili su da je Nvidijino poslovanje u segmentu podatkovnih centara i dalje čvrsto vezano za globalnu izgradnju infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Nvidia očekuje da će potrošnja na infrastrukturu za umjetnu inteligenciju do kraja desetljeća dosegnuti 3.000 do 4.000 milijardi dolara, izjavila je financijska direktorica kompanije Colette Kress.

Nakon što se izvršni direktor Jensen Huang sastao s predsjednikom Donaldom Trumpom ranije u tromjesečju, Nvidia je signalizirala da očekuje odobrenje američke vlade za isporuku čipova H20 u Kinu. Taj procesor, izrađen posebno za prodaju u Kini, koštao je Nvidiju 4,5 milijardi dolara u smanjenju vrijednosti, a mogao je donijeti dodatnih 8 milijardi dolara u prihod drugog tromjesečja da je bio komercijalno dostupan tijekom tog razdoblja, objavila je kompanija ranije.

Tijekom tromjesečja nijedan čip H20 nije isporučen u Kinu, ali jedan kupac izvan Kine kupio je čipova H20 u vrijednosti od 180 milijuna dolara, izvijestili su iz Nvidije. Ako to geopolitički uvjeti dozvole, Nvidia bi mogla u ovom tromjesečju od isporuka čipova H20 ostvariti prihode od dva do pet milijardi dolara, izjavila je Kress.

Huang, pak, nastoji potaknuti američku vladu da otvori američkim proizvođačima čipova pristup kineskom tržištu, a predviđa da će tržište umjetne inteligencije u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu sljedeće godine porasti za 50 posto.

Izvršni direktor rekao je i da postoji "stvarna mogućnost" da kompanija svoj napredni procesor Blackwell počne isporučivati u Kinu. "Moramo se samo nastaviti zalagati za važnost omogućavanja američkim tehnološkim kompanijama da predvode i pobijede u utrci za umjetnu inteligenciju te tako pridonesu nastojanju da američka tehnologija postane globalni standard", naglasio je Huang.

