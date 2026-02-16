Obavijesti

PROMJENE U IOS 26.4

Poboljšana Siri na čekanju, uz novi iOS iPhone će biti sigurniji

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Apple

Apple nastavlja stavljati naglasak na sigurnost korisnika. Značajka "Stolen Device Protection" (Zaštita ukradenog uređaja), predstavljena u jednoj od ranijih verzija, sada je uključena prema zadanim postavkama za sve korisnike

Apple je započeo novi ciklus testiranja softvera, izbacivši prvu developersku beta verziju iOS-a 26.4 za iPhone. Uz njega, stigle su i nove bete za iPadOS, macOS, watchOS i visionOS. Iako se radi o nadogradnji koja donosi niz dobrodošlih promjena i poboljšanja, čini se da je ona najočekivanija značajka - revolucionarno redizajnirana Siri - ovoga puta ipak izostala.

Velika AI nadogradnja za Siri ipak je odgođena

Mjesecima se nagađalo kako će upravo iOS 26.4 biti platforma za lansiranje potpuno nove, pametnije Siri, potpomognute Googleovim Gemini AI modelima. Očekivale su se napredne funkcije poput razumijevanja osobnog konteksta pretraživanjem poruka i e-pošte te svjesnosti o sadržaju na zaslonu. Međutim, najnovija izvješća sugeriraju da je Apple tijekom internog testiranja naišao na probleme s performansama.

Zbog toga su ove ključne AI mogućnosti najvjerojatnije odgođene za neku od idućih verzija, poput iOS-a 26.5 ili čak velikog ažuriranja na iOS 27. To ne znači da je umjetna inteligencija potpuno izostala, ali umjesto transformacije digitalnog asistenta, korisnici će dobiti tek manja poboljšanja.

Video podcasti i glazba u novom ruhu

Najveća novost u iOS-u 26.4 svakako je unaprijeđeno iskustvo u aplikaciji Podcasts. Uvođenjem HLS (HTTP Live Streaming) tehnologije, Apple je omogućio besprijekorno prebacivanje između gledanja video verzije podcasta i slušanja samo zvuka. Kvaliteta videa automatski će se prilagođavati brzini internetske veze, a dodana je i mogućnost preuzimanja video sadržaja za izvanmrežno gledanje.

Značajne promjene doživjela je i aplikacija Apple Music. Sučelje za albume i playliste dobilo je novi, moderniji dizajn preko cijelog zaslona. Prilikom pregledavanja neke playliste, pozadina aplikacije sada će dinamički poprimiti boju koja se slaže s omotom albuma, stvarajući ugodniji vizualni doživljaj. Uz to, dodana je i nova funkcija za otkrivanje koncerata u blizini korisnika izravno unutar aplikacije.

Sigurnost i komunikacija kao prioritet

Apple nastavlja stavljati naglasak na sigurnost korisnika. Značajka "Stolen Device Protection" (Zaštita ukradenog uređaja), predstavljena u jednoj od ranijih verzija, sada je uključena prema zadanim postavkama za sve korisnike. Ona zahtijeva biometrijsku provjeru (Face ID ili Touch ID) za pristup osjetljivim podacima poput lozinki, načina rada "Lost" ili kupovine putem Safarija.

Druga važna novost tiče se RCS poruka, standarda koji omogućuje bogatiju komunikaciju između iPhonea i Android uređaja. U postavkama je dodan prekidač za testiranje end-to-end enkripcije. Trenutno je ova funkcija dostupna samo za komunikaciju između dva iPhone uređaja (kada je iMessage isključen), a enkripciju će u razgovoru označavati nova ikona lokota.

Manja, ali korisna poboljšanja

Nadogradnja donosi i niz drugih promjena koje poboljšavaju cjelokupno korisničko iskustvo. Aplikacija za suradnju Freeform dobila je mogućnost organiziranja ploča u mape te novo "Creator Studio" ažuriranje. Stiže i novi paket emojija koji uključuje trombon, škrinju s blagom, orku i Bigfoot-a. Redizajnirana je i galerija pozadina (Wallpaper Gallery) koja je sada brža i preglednija. Finalna verzija iOS-a 26.4 očekuje se krajem ožujka ili početkom travnja, a sama beta verzija je prilično velika, s preuzimanjima koja variraju od osam do 18 gigabajta.

