Stiže već za par dana? Evo što bi trebao donijeti novi iPhone 17e

Čini se da Apple sprema tiho, ali značajno osvježenje svoje početne linije pametnih telefona. Iako tvrtka svoje planove tradicionalno drži u strogoj tajnosti, informacije koje kruže među proizvođačima dodatne opreme sugeriraju da bi nasljednik prošlogodišnjeg modela 16e, nazvan iPhone 17e, mogao biti predstavljen za svega nekoliko dana. Prema najnovijim glasinama, novi uređaj donosi nekoliko ključnih poboljšanja koja ispravljaju glavne nedostatke prethodnika, no zadržava poznatu formu i, što je najvažnije, pristupačnu cijenu.

Lansiranje točno na godišnjicu?

Najkonkretnija glasina, koju je prvi objavio njemački portal Macwelt, a prenio američki Macworld, upućuje na to da Apple planira predstaviti iPhone 17e u četvrtak, 19. veljače. Ovaj datum je posebno zanimljiv iz dva razloga. Prvo, to je točno godinu dana nakon što je predstavljen iPhone 16e. Drugo, četvrtak je izrazito neuobičajen dan za Appleova predstavljanja hardvera, koja se gotovo uvijek događaju početkom tjedna, najčešće utorkom.

Izvor ovih informacija navodno su krugovi proizvođača maskica i druge opreme, koji često dolaze do internih informacija kako bi svoje proizvode pripremili na vrijeme. Iako Apple službeno ne dijeli takve podatke, praksa je pokazala da su ovakve "industrijske glasine" često pouzdane. Očekuje se da, kao i prošle godine, neće biti velikog medijskog događaja, već će telefon biti najavljen putem jednostavnog priopćenja za medije na Appleovim službenim stranicama.

MagSafe je konačno tu, ali to nije sve

Jedan od najvećih prigovora korisnika na model 16e bio je nedostatak MagSafe tehnologije. Uređaj je podržavao samo sporije, standardno Qi bežično punjenje snage 7,5W. Prema svim dostupnim informacijama, iPhone 17e ispravit će taj nedostatak i uvesti punu MagSafe podršku. To ne samo da će omogućiti brže bežično punjenje, vjerojatno do 25W, već i korištenje čitavog ekosustava magnetskih dodataka poput novčanika, držača i punjača.

Ispod vanjštine, promjene su još značajnije. Srce uređaja trebao bi biti novi A19 čip, isti onaj koji se očekuje u standardnim modelima iPhonea 17 kasnije ove godine. Ovaj skok u performansama osigurat će fluidniji rad i, što je još važnije, bolju podršku za napredne funkcije umjetne inteligencije unutar sustava Apple Intelligence. Poboljšanja se nastavljaju i na polju povezivosti. iPhone 17e trebao bi dobiti Appleov modem druge generacije, C1X, koji nudi do dvostruko veće 5G brzine uz manju potrošnju energije. Uz to, očekuje se i ugradnja novog N1 čipa za Wi-Fi 7 i Bluetooth 6, što će poboljšati stabilnost i brzinu bežičnih veza, uključujući AirDrop i Personal Hotspot.

Dizajn ostaje poznat, Dynamic Island na čekanju

Dok će iznutra biti osjetno napredniji, iPhone 17e izvana će, po svemu sudeći, ostati gotovo identičan prethodniku. To znači da možemo očekivati isti 6,1-inčni OLED zaslon, koji će nažalost vjerojatno ostati na standardnoj frekvenciji osvježavanja od 60Hz, bez ProMotion tehnologije.

Iako su se neke rane glasine nadale da bi Apple mogao ugraditi Dynamic Island i na svoj početni model, pouzdaniji izvori, poput japanskog bloga Mac Otakara, tvrde da će klasični "notch" ili zub ostati prisutan još barem jednu generaciju. Time Apple jasno zadržava vizualnu razliku između svojih cjenovnih razreda. Slična je situacija i s kamerom; očekuje se da će 17e zadržati sustav s jednom, iako vrlo sposobnom, stražnjom kamerom od 48 megapiksela. Što se cijene tiče, još nema službenih informacija, no nagađa se da će ostati na razini prethodnika, koji je u SAD-u startao s cijenom od 599 dolara.