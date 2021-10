U zadnjih nekoliko dana korisnici Facebooka mogli su primijetiti kako se na toj društvenoj mreži više ne pokazuju fotografije kada podijele neki članak s internetskih stranica medijskih kuća. Sve što se sada prikazuje je naslov teksta i naziv portala.

Sve to je posljedica primjene Direktive Europske unije o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. O detaljima ove promjene pričali smo s informatičkim stručnjakom Markom Rakarom.

- S obzirom da smo izglasali novi Zakon o autorskim pravima i implementirali dijelove direktive iz 2019. godine Facebook je, prateći to što se dogodilo, počeo primjenjivati Direktivu. Ta konkretna priča koja je sada ušla u implementaciju je nešto o čemu smo puno razgovarali prije dvije godine tako da je to sada samo došlo na red za rješavanje - pojašnjava Rakar.

Primjena ove direktive mogla bi značajno utjecati na izdavače jer dijeljenje tekstova na Facebooku bio dobar 'marketing' za portale.

- To je to, nema više odstupanja od toga jer je ta Direktiva implementirana u domaće zakonodavstvo. Izdavači će vjerojatno pretrpjeti veliki pad prometa jer ta slika i sažetak teksta bitan dio mini reklame za određeni tekst i zato će izdavači vjerojatno biti prisiljeni pristati na Facebookove uvjete i morat će dopustiti Facebooku da dijeli takve sadržaje da se to više ne bi događalo - rekao je Rakar.

Facebook Direktivu primjenjuje doslovno, a vjerojatno se radi i o svojevrsnoj vrsti pritiska na izdavače kako bi dopustili Facebooku dijeljenje takvih sadržaja jer jedini način da se fotografije ponovo počnu pojavljivati uz tekstove je da izdavači dogovore uvjete s Facebookom.

- Mislim da tu cijelu priču treba staviti u kontekst borbe izdavača i autora da zaštite svoja autorska prava od društvenih mreža koje su ih tek tako preuzimale. Ta doslovna interpretacija te Direktive je dovela do ove situacije - pojašnjava Rakar.