Počeli upisi u srednje škole: Prve liste poretka večeras, tražene su medicinske sestre

U srijedu u podne je otvoren elektronski sustav prijava za srednje škole. Ove godine upisuje se nešto više od 40.000 učenika, a mjesta u srednjim školama ima oko 44.000. Ove godine i upisi će se provesti online

<p><strong>Ocjene nam nisu 5,0</strong> i najviše me muči to što su te petice i prosjeci totalno neujednačeni. Važno mi je da sin upiše neku školu u kojoj će moći imati više prakse, raditi kreativno, a da se može i zaposliti, kaže nam 46-godišnja Zagrepčanka, čiji sin Luka ovaj mjesec upisuje srednju školu.</p><p><strong>O tome što će prijaviti, a potom i upisati, od srijede u podne odlučuje nešto više od 40.000 školaraca. Prijave za obrazovne programe u srednjim školama završit će 22. srpnja, kad počinju upisi. Zbog korone ove su godine upisi rastegnuti na gotovo cijeli srpanj. Prve ogledne ljestvice poretka, koje će pokazati koje su škole najtraženije, moći će se vidjeti već u srijedu navečer.</strong></p><p>Ove godine će se elektronskim putem provesti cijeli program upisa zbog korone, pa učenici do jeseni neće trebati ni doći do škole, osim onih koji polažu prijemne. A prijemni se moraju provoditi prema preporukama o epidemiološkim mjerama HZJZ. </p><p>Najveći interes među učenicima je i ove godine za gimnazije, ali i, kako pokazuju trendovi posljednjih godina, na tehničke škole i prirodoslovne gimnazije. Za nove srednjoškolce planira se 44.903 mjesta u 2080 razrednih odjela, od čega je 23,7 posto u gimnazijama i 41,67 posto u strukovnim četverogodišnjim školama. Velikih promjena u kvotama i programima nema, a kako nam kažu učenici i roditelji, nekoliko je elemenata koji će presuditi u odabiru škole.</p><p>N<strong>ajvažniji faktor, osim interesa učenika, je kako škola priprema za državnu maturu, te kakva je tehnička opremljenost i program škole. Zbog toga su na cijeni gimnazije svih profila. </strong></p><p><strong><a href="https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_redovni.pdf">OVDJE POGLEDAJTE DETALJE O UPISU U SREDNJU</a></strong></p><h2>'Najveći dio učenika završi radeći za druge'</h2><p>- U Hrvatskoj odgajamo djecu s idejom da mogu biti sve u životu, no na kraju ih najveći dio završi radeći za druge - rekao je prošli tjedan Mislav Malenica, mladi poduzetnik i kreator aplikacije “Andrija” na Info danima Hrvatske gospodarske komore. Nakon iskustva rada u inozemstvu, on smatra kako je neophodno mijenjati sustav obrazovanja kako se učenike ne bi obrazovalo isključivo kao radnike.</p><p>- Smatram da bismo trebali imati mrežu srednjih škola i centralizirano donošenje odluka o programima i srednjoškolskom obrazovanju - kaže Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke Prirodoslovne škole “Vladimir Prelog”, koji je, uz novac iz EU fondova, stvorio jednu od najtraženijih škola u Hrvatskoj.</p><p>Samo uspostavom mreže škola možemo doći do kvalitetnijih programa i pravilnog usmjeravanja djece i zanimanja koja nam zaista trebaju. Ovako, dok o tome odlučuju osnivači, županije i gradovi, ne možemo dobiti razinu obrazovanja koje nam treba, kaže Stić.<br/> Osim toga, golema demografska nejednakost dovodi do toga da u područjima s malo djece gimnazije upisuju i oni koji zaista nemaju znanja za tu razinu škole.</p><p> na pitanje što preporučuju budućim srednjoškolcima koju školu upisati, naši sugovornici sliježu ramenima. Strukovna škola je uvijek dobar izbor, no kad se uzme u obzir da će na visokim učilištima i ove jeseni ostati tisuće neupisanih mjesta, svi koji žele studirati ne trebaju brinuti o ocjenama.</p><p><strong>Provjerite važne datume u kalendaru ovogodišnjih upisa:</strong></p>