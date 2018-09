Pogled u budućnost mobitela: Savija se i nosi kao ručni sat

Telefone bi u bližoj budućnosti mogli nositi kao satove oko zgloba, a kineska kompanija Nubia na sajmu IFA prikazala je prototip svog uređaja koji je križanac sata i telefona.

Nubia Alpha je nosivi telefon koji dolazi s Androidom i fleksibilnim OLED ekranom koji se nalazi okružen metalnim remenom. Radi se o uređaju koji je još u razvoju, ali kompanija koja je nastala iz ZTE-a uvjerena je da bi do kraja godine mogao biti u prodaji u Kini, s globalnim lansiranjem koje bi uslijedilo otrpilike u isto vrijeme.

Kako je to Android uređaj, tu su i sve najvažnije Android funkcionalnosti, ali prilagođene ovakvom ekranu. Kao što i sa LTE satovima možemo obavljati pozive, slušati glazbu i pratiti naše aktivnosti, tako bi isto to mogli i sa Alphom, koja će imati kameru, i druge mogućnosti tipčne za telefone. Oni koji su je isprobali, kažu da je 'lagana i podnošljiva' za ruku. No Nubia nije otkrila specifikacije samog uređaja, iako bi trebao koštati otprilike kao i telefon, piše Verge.

Inače, Samsung već nekoliko godina radi na razvoju telefona sa savitljivim ekranom, a tu utrku se uključio i Huawei.