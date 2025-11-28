Pogledajte koji Steam hitovi su bili najprodavaniji u listopadu: I hrvatski naslov je pri vrhu

Steamova lista Top New Releases za listopad 2025. prepuna je velikih nastavaka i zanimljivih indie iznenađenja. Od horora Little Nightmares III i strateškog Jurassic World Evolution 3 do dugoočekivanog Outer Worldsa 2 i novog Battlefielda 6, izbor je prilično šarolik. Tu su i neobični naslovi poput RV there yet i Escape From Duckov za one koji vole čudnije ideje. Posebno nas veseli što se među hitovima našao i Escape Simulator 2, nastavak uspješne hrvatske puzzle igre.
Little Nightmares III (39,99): Treći nastavak popularnog horora vraća nas u mračni, izobličeni svijet iz dječje perspektive, s novim zagonetkama i jezivim čudovištima koja vrebaju iza svakog kuta.
| Foto: Steam
Little Nightmares III (39,99): Treći nastavak popularnog horora vraća nas u mračni, izobličeni svijet iz dječje perspektive, s novim zagonetkama i jezivim čudovištima koja vrebaju iza svakog kuta. |
Foto: Steam
Little Nightmares III (39,99): Treći nastavak popularnog horora vraća nas u mračni, izobličeni svijet iz dječje perspektive, s novim zagonetkama i jezivim čudovištima koja vrebaju iza svakog kuta.
| Foto: Steam
ARC Raiders (39,99): Kooperativna pucačina u kojoj ekipa igrača zajedno ruši gole robote koji padaju iz svemira, uz fokus na timsku igru, loot i napete borbe na otvorenim mapama.
| Foto: Steam
Dispatch (28,99): Napeta narativna igra u kojoj preuzimate ulogu dispečera i preko radija vodite policiju, hitnu i vatrogasce kroz sve čudnije i opasnije situacije, uz teške odluke u stvarnom vremenu.
| Foto: Steam
Fellowship (19,60): Avantura s naglaskom na priču i likove, gdje skupina junaka putuje kroz fantazijski svijet, donosi moralne odluke i gradi odnose koji mijenjaju tijek priče.
| Foto: Steam
RV there yet (7,79): Opuštena, humoristična igra u kojoj kombijem ili kamperom krstarite cestama, sređujete svoj mali dom na kotačima i usput lovite sitne avanture i nevolje.
| Foto: Steam
Digimon Story Time Stranger (69,99): Novi veliki RPG u Digimon svijetu donosi kombinaciju priče, istraživanja i borbi stvorenja, uz gomilu digitalnih čudovišta koje treba trenirati i razvijati.
| Foto: Steam
Outer Worlds 2 (69,99): Nastavak SF RPG hita vraća cinični humor, korporativne svemirske kolonije i mogućnost da kroz dijaloge i odluke potpuno upropastite ili spasite tuđe planove.
| Foto: Steam
Jurassic World Evolution 3 (59,99): Najnoviji menadžerski sim iz serijala ponovno vas stavlja za kormilo dino parka, s još više vrsta dinosaura, kompleksnijim biomi i još većim problemima kad stvari krenu po zlu.
| Foto: Steam
Battlefield 6 (54,49): Velike mape, vozila, razaranja i klasični Battlefield kaos vraćaju se u novoj igri koja cilja na epske online bitke i timsku suradnju na modernom bojištu.
| Foto: Steam
Battlefield PRO (cijena varira): Posebna verzija Battlefield iskustva za one koji žele rangirane mečeve, kompetitivnu igru i napredne opcije za klanove i organizirane timove.
| Foto: Steam
Blue Protocol Star Ressonance (FREE): Besplatni online akcijski RPG s anime estetikom i dinamičnim borbama, za igrače koji traže dugotrajan grind, co op i veliko fantazijsko carstvo za istraživanje.
| Foto: Steam
Escape From Duckov (17,99): Neobična, komična igra bijega iz apsurdnog zatvora punog pataka i čudnih čuvara, s puzzle elementima i naglaskom na kreativna rješenja.
| Foto: Steam
Escape Simulator 2 (16,99): Nastavak uspješne hrvatske puzzle igre ponovno donosi iskustvo escape rooma na ekranu, s još pametnijim zagonetkama, co op igranjem i gomilom soba koje domaći tim stalno proširuje.
| Foto: Steam
Power Wash Simulator 2 (24,99): Savršena igra za opuštanje u kojoj moćnim peračem pod pritiskom čistite još veće, prljavije i maštovitije lokacije, od starih kuća do ludih tematskih parkova
| Foto: Steam
Bloodlines 2 (59,99): Mračni vampirski RPG vraća noćne ulice, klanove i moralno sive odluke, uz kombinaciju borbe, dijaloga i infiltracije u skriveni svijet nadnaravnih bića.
| Foto: Steam