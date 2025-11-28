Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GAMING GALERIJA

Pogledajte koji Steam hitovi su bili najprodavaniji u listopadu: I hrvatski naslov je pri vrhu

Steamova lista Top New Releases za listopad 2025. prepuna je velikih nastavaka i zanimljivih indie iznenađenja. Od horora Little Nightmares III i strateškog Jurassic World Evolution 3 do dugoočekivanog Outer Worldsa 2 i novog Battlefielda 6, izbor je prilično šarolik. Tu su i neobični naslovi poput RV there yet i Escape From Duckov za one koji vole čudnije ideje. Posebno nas veseli što se među hitovima našao i Escape Simulator 2, nastavak uspješne hrvatske puzzle igre.
Pogledajte koji Steam hitovi su bili najprodavaniji u listopadu: I hrvatski naslov je pri vrhu
Little Nightmares III (39,99): Treći nastavak popularnog horora vraća nas u mračni, izobličeni svijet iz dječje perspektive, s novim zagonetkama i jezivim čudovištima koja vrebaju iza svakog kuta. | Foto: Steam
1/16
Little Nightmares III (39,99): Treći nastavak popularnog horora vraća nas u mračni, izobličeni svijet iz dječje perspektive, s novim zagonetkama i jezivim čudovištima koja vrebaju iza svakog kuta. | Foto: Steam
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025