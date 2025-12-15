Obavijesti

Tech

Komentari 0
KAKVA JURILICA

Pogledajte novu Toyotu GR GT: Novi V8 superautomobil koji nišani na 911 GT3 i AMG GT

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte novu Toyotu GR GT: Novi V8 superautomobil koji nišani na 911 GT3 i AMG GT
Foto: Toyota

Toyota je predstavila GR GT, potpuno novi Gazoo Racing superautomobil s V8 motorom sprijeda i stražnjim pogonom, zamišljen kao odgovor na Porsche 911 GT3 i Mercedes AMG GT. Osim cestovne verzije stižu i GT3 trkaći model te električni “brat blizanac” pod Lexus LFA značkom.

Toyota je službeno pokazala GR GT, prvi pravi superautomobil s GR značkom, s klasičnom formulom: V8 motor sprijeda, snaga na stražnje kotače i malo električne pomoći za dodatni “boost”. Riječ je o novom 4,0 litrenom twin turbo V8 hibridu koji, prema prvim podacima, razvija najmanje oko 640 KS i preko 800 Nm te lovi brzinu iznad 320 km/h.

GR GT je konstruiran kao homologacijska osnova za GT3 trkaći auto, pa koristi šasiju od aluminija i karbona, transaxle mjenjač straga i napredan ovjes koji je podešen za stazu, ali i za cestu. Toyota otvoreno kaže da je cilj stati rame uz rame s Porscheom 911 GT3 i Mercedesom AMG GT, a TopGear ga opisuje kao “osvježavajuće jednostavan” superauto bez plug in komplikacija - klasični benzinski V8 s malo hibrida, umjesto velikih baterija.

Na istoj arhitekturi nastaje i novi Lexus LFA, ovaj put potpuno električni, koji bi trebao biti luksuznija i tiša verzija istog recepta, s vlastitim dizajnom i još jačim fokusom na tehnologiju. Japanci opet spominju solid state baterije kao cilj za buduće verzije, ali zasad nema potvrđenih specifikacija.

Službena cijena GR GT a još nije objavljena; TopGear kaže da će biti “novac u rangu 911 GT3”, dok drugi mediji procjenjuju raspon od 200 do čak 350 tisuća dolara, što ga čvrsto smješta u teritorij egzotičnih superauta, daleko od GR Yarisa i Supri koje viđamo na cestama. Sigurno je samo jedno: Toyota se nakon dugo vremena ozbiljno vraća u svijet pravih superautomobila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
McDonald’s nakon kritika povukao AI božićnu reklamu: “Upropastila mi je božićni duh”
JOŠ JEDNA AI BOŽIĆNA REKLAMA

McDonald’s nakon kritika povukao AI božićnu reklamu: “Upropastila mi je božićni duh”

McDonald’s Nizozemska morao je povući novu AI božićnu reklamu nakon vala kritika da je “jeziva”, “bez duše” i potpuno promašene poruke. U reklami je Božić prikazan kao “najgore doba godine”, a rješenje je - sakriti se u McDonald’su do siječnja.
Top 15 stvari koje danas zvuče kao da su iz sci-fi filma, a postat će normalne za naših života
POGLED U BUDUĆNOST

Top 15 stvari koje danas zvuče kao da su iz sci-fi filma, a postat će normalne za naših života

Tehnologija nam se već uvukla u džepove i stanove, a sljedeći korak je da nam se doslovno zalijepi za lice, uđe u auto i možda u mozak. Stvari koje smo gledali u SF filmovima polako postaju proizvodi koje naručujemo online ili viđamo na ulici. Od robotaksija bez vozača do naočala s ugrađenim AI asistentom i personalizirane medicine koja čita naš genom, granica između znanstvene fantastike i svakodnevice sve je tanja. Ovo je 15 stvari koje danas zvuče nevjerojatno, a vrlo je vjerojatno da će postati sasvim normalne za naših života...
VIDEO: Sjećate se PlayStationa 2? Sigurno niste znali što znači onaj “loading” ekran
USPOMENE NA NAJDRAŽI GAMING PERIOD SAD IMAJU VIŠE SMISLA

VIDEO: Sjećate se PlayStationa 2? Sigurno niste znali što znači onaj “loading” ekran

Onaj trenutak kad upališ PS2 i u sebi se moliš da neće zapeti na startu. E pa ispada da je konzola u tom “ritualu” cijelo vrijeme pokazivala nešto o vama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025