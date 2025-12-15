Pogledajte novu Toyotu GR GT: Novi V8 superautomobil koji nišani na 911 GT3 i AMG GT

Toyota je službeno pokazala GR GT, prvi pravi superautomobil s GR značkom, s klasičnom formulom: V8 motor sprijeda, snaga na stražnje kotače i malo električne pomoći za dodatni “boost”. Riječ je o novom 4,0 litrenom twin turbo V8 hibridu koji, prema prvim podacima, razvija najmanje oko 640 KS i preko 800 Nm te lovi brzinu iznad 320 km/h.

GR GT je konstruiran kao homologacijska osnova za GT3 trkaći auto, pa koristi šasiju od aluminija i karbona, transaxle mjenjač straga i napredan ovjes koji je podešen za stazu, ali i za cestu. Toyota otvoreno kaže da je cilj stati rame uz rame s Porscheom 911 GT3 i Mercedesom AMG GT, a TopGear ga opisuje kao “osvježavajuće jednostavan” superauto bez plug in komplikacija - klasični benzinski V8 s malo hibrida, umjesto velikih baterija.

Na istoj arhitekturi nastaje i novi Lexus LFA, ovaj put potpuno električni, koji bi trebao biti luksuznija i tiša verzija istog recepta, s vlastitim dizajnom i još jačim fokusom na tehnologiju. Japanci opet spominju solid state baterije kao cilj za buduće verzije, ali zasad nema potvrđenih specifikacija.

Službena cijena GR GT a još nije objavljena; TopGear kaže da će biti “novac u rangu 911 GT3”, dok drugi mediji procjenjuju raspon od 200 do čak 350 tisuća dolara, što ga čvrsto smješta u teritorij egzotičnih superauta, daleko od GR Yarisa i Supri koje viđamo na cestama. Sigurno je samo jedno: Toyota se nakon dugo vremena ozbiljno vraća u svijet pravih superautomobila.