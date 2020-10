Pogledajte u nebo: Sljedeći put Mars je ovako blizu tek 2035.

<p>Mars će nam tijekom cijelog mjeseca na noćnom nebu izgledati posebno sjajno, no danas je poseban dan. Crveni planet približit će nam se na 62,099.460 kilometara, a to je najmanja udaljenost na kojoj će biti do 2035. godine, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/05/world/mars-close-to-earth-october-2020-scn-trnd/index.html?utm_content=2020-10-06T06%3A00%3A15&utm_term=link&utm_source=fbCNN&utm_medium=social&fbclid=IwAR2fLtF7Z9NXPuRZzivrcGBTIHrzeCLkftT9A6-9nj3TE15t1X0RCeqlI1s">CNN</a>.</p><p>Na svom plesu oko Sunca, Mars se približi Zemlji otprilike svakih 26 mjeseci, a tako će biti i u prosincu 2022. godine, kad će se približiti na otprilike sličnu udaljenost. To je obično i najbolje vrijeme za slanje Misija na Mars, kako bi se iskoristila manja udaljenost do Crvenog planeta.</p><p>Iako se ovo čini blizu, Mars nam je prije 17 godina bio na samo 54,6 milijuna kilometara, no tako blizak susret je ipak prava rijetkost. Na sljedeću takvu priliku morat ćemo čekati do 2287. godine.</p><p>Za tjedan dana pak Zemlja će se naći točno između Marsa i Sunca, a taj astronomski fenomen naziva se opozicija Marsa.</p>