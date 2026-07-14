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VELIKA PROSLAVA POPULARNE IGRE

Pokemon GO slavi 10. obljetnicu i pokazuje da je i dalje živ!

Piše Tin Žigić,
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Pokemon GO slavi 10. obljetnicu i pokazuje da je i dalje živ!
Foto: Pokemon.com
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Pokémon GO slavi 10. rođendan uz ludu feštu: Times Square je eksplodirao od Mega Mewtwoa, a stižu i besplatni GO Fest te brutalni bonusi

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Popularna mobilna igra Pokémon GO slavi desetu obljetnicu, a tvrtka Scopely, koja je preuzela poslovanje od Niantica, pripremila je mjesec ispunjen događajima za igrače diljem svijeta. Proslave kombiniraju globalne virtualne evente s masovnim okupljanjima, a vrhunac je bio spektakularan događaj u New Yorku koji je oživio jednu od najpoznatijih scena iz originalnog trailera igre.

Oživljena fantazija na Times Squareu

Početkom mjeseca, gotovo dvije tisuće igrača okupilo se na njujorškom Times Squareu kako bi sudjelovalo u jedinstvenoj bitci. U trenutku koji je podsjetio na legendarni trailer iz 2015., svjetla na trgu su se ugasila, a na golemim ekranima pojavio se Mega Mewtwo. Igrači, među kojima su bili i poznati streameri, udružili su snage u masovnom raidu, boreći se protiv moćnog Pokémona koji je "skakao" s ekrana na ekran. Kao nagradu za pobjedu, sudionici su dobili priliku uloviti Mewtwoa sa savršenim IV statusom, takozvanog "hunda". Iz Scopelyja su poručili kako je cilj bio ispuniti obećanje dano igračima prije deset godina.

Za one koji nisu mogli prisustvovati, glavna proslava odvija se unutar igre. Od 4. do 6. srpnja traje događaj "10th Anniversary Party" koji donosi izdašne bonuse, uključujući četiri puta više XP-a i Stardusta za hvatanje Pokémona. Debitirao je i posebni kostimirani Pokémon, Gimmighoul koji drži novčić za 10. obljetnicu, a sretnici ga mogu naći i u sjajnoj verziji. U divljini se češće pojavljuju početni Pokémoni prve generacije s kapicama, a njihove evolucije - Venusaur, Charizard i Blastoise - dobivaju ekskluzivne napade Frenzy Plant, Blast Burn i Hydro Cannon.

Vrhunac ljeta uz besplatni GO Fest

Proslave se nastavljaju 11. i 12. srpnja uz globalni Pokémon GO Fest, koji je ove godine potpuno besplatan. Događaj traje devet sati svakog dana, od 10 do 19 sati po lokalnom vremenu. Tijekom festa izmjenjivat će se tematski periodi u kojima se pojavljuju Pokémoni svih 18 tipova, dajući igračima priliku da upotpune kolekcije. Glavna atrakcija bit će Super Mega Raidovi, gdje će se u subotu pojaviti Mega Mewtwo X, a u nedjelju Mega Mewtwo Y. Rješavanjem globalnih izazova, igrači zajednički otključavaju i dodatne bonuse za nadolazeće događaje, poznate kao Ultra Unlocks, koji će obogatiti ostatak sezone.

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