Ubisoft: Brojke su van pameti, gusarski hit prodan u 2 milijuna primjeraka već prvi dana!

Remake kultne gusarske avanture, Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ostvario je nevjerojatan komercijalni uspjeh, prodavši dva milijuna primjeraka već prvog dana. Ovaj rezultat ne samo da igru svrstava među najuspješnije naslove u povijesti franšize, već označava i rijedak trenutak transparentnosti za izdavača Ubisoft, koji je godinama vješto izbjegavao objavu konkretnih prodajnih brojki.

Rekordi na Steamu i povratak povjerenja

Uz impresivnu prodaju, igra je 9. srpnja, na dan izlaska, dominirala i na drugim platformama. Srušila je rekord serijala na Steamu s vrhom od preko 100.000 istovremenih igrača te je bila najgledaniji naslov na Twitchu. Uspjeh nije promaknuo ni vodstvu tvrtke, a Martin Schelling, šef brenda Assassin’s Creed, izrazio je zadovoljstvo u službenom priopćenju.

​- Black Flag je oduvijek imao posebno mjesto u srcu zajednice, ali i u našem. Vratiti ga u Resynced verziji bilo je obećanje toj strasti za Edwardovim avanturama. Vidjeti dva milijuna igrača kako isplovljavaju prvog dana, uz sjajne recenzije kritičara, najveća je nagrada kojoj smo se mogli nadati - poručio je Schelling.

Ubisoftova duga šutnja o prodaji

Odluka o objavi precizne brojke prodanih primjeraka predstavlja zaokret u Ubisoftovoj komunikacijskoj strategiji. Tvrtka je godinama podatke o uspjehu svojih igara prezentirala kroz maglovite metrike koje je nemoguće precizno usporediti. Primjerice, za Assassin's Creed Valhalla rečeno je samo da je imao "najveći tjedan lansiranja u povijesti serijala", bez konkretnih brojki. Slično tome, za naslove poput Miragea i Shadowsa navodio se ukupan broj "igrača", metrika koja uključuje i pretplatnike na uslugu Ubisoft+, čime se zamagljuje stvarna prodaja. Prema dostupnim analizama, posljednji put kada je Ubisoft objavio čvrstu prodajnu brojku za neku igru iz serijala bilo je za originalni Black Flag još 2014. godine.

Kritike unatoč odličnim ocjenama

Uspjeh igre nije samo komercijalne prirode. Kritičari su "Resynced" dočekali s pohvalama, što potvrđuju i visoke ocjene od 84 posto na Metacriticu i 85 posto na OpenCriticu, čineći ga najbolje ocijenjenim nastavkom još od originala. Međutim, idilu su narušile kritike igrača usmjerene na agresivne mikrotransakcije. Igra, koja se prodaje po punoj cijeni, nudi dodatne kozmetičke predmete i "ubrzivače" napretka u vrijednosti od gotovo 75 eura. Ubisoft se našao pod paljbom i zbog ranijih izjava kako mikrotransakcije čine igre "zabavnijima", fraze koja je, primjetno, tiho uklonjena iz njihovog posljednjeg financijskog izvješća.





*uz korištenje AI-ja