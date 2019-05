Pokemone lovite u snu: Nova igra pomoći će da bolje spavate

Posljednji Nintendo Direct prošao je u znaku Pokemona, a Japanci su sinoć najavili čak četiri nove videoigre o popularnim džepnim čudovištima.

Vjerojatno najbizarnija od njih jest Pokemon Sleep, igra koju Nintendo opisuje kao evoluciju Pokemon Go fenomena koji je 2016. zarazio gotovo cijeli svijet. Radi se o još jednom naslovu američkog studija Niantic Labs, no umjesto da od vas traži da se krećete, nagrađivat će zdravi san. Što to točno znači još nije jasno, no Nintendo je potvrdio kako će uz samu igru za Android i iOS mobitele i tablete prodavati i pametnu narukvicu Pokemon GO Plus +. Ona će nuditi sve funkcionalnosti originalnog Pokemon GO Plus uređaja te također podržavati i Pokemon Sleep, tj. pratiti vaš san i temeljem njega krojiti gameplay. Pokemon Sleep moći ćete igrati i bez tog dodatka, a igra stiže na Google Play Store i Apple App Store sljedeće godine.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl