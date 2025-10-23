Obavijesti

IGRAČKA NOSTALGIJA

Pokémoni su opet hit - od gužvi za fizičke pakete do mobilne verzije koju igraju milijuni

Lov na rijetke kartice i dalje trese internet, a mobilni Pokémon TCG Pocket dodatno je rasplamsao nostalgiju. Ako ste odrasli uz Pikachua i ekipu, 2025. vas doslovno vraća na skupljanje i “pack opening” - samo brže i dostupnije.

Fizičke Pokémon kartice i dalje su golema priča, jer samo u fiskalnoj 2024/25. The Pokémon Company je proizvela više od 10,2 milijarde karata, a ukupno je u opticaju 75+ milijardi komada od početka serijala - brojke su to koje malo koji brend može pratiti. U trgovinama se ponovno stvaraju redovi, posebno nakon izdanja poput Prismatic Evolutions početkom 2025., koje je zbog povratka “originalnih" evolucija potaknulo kampiranja pred dućanima i kilometarske online liste čekanja.

U međuvremenu je eksplodirao i Pokémon TCG Pocket na mobitelima. Mobilna verzija nudi besplatna dnevna pakiranja, digitalne “immersive” kartice i brze duele, a u 2025. je dobila rangirane mečeve i “shiny” setove kako bi gameplay imao jasnu progresiju, ne samo kolekciju. Iako su tijekom godine oscilirali prihodi i broj aktivnih igrača, bazen je i dalje ogroman i mjeri se u desecima milijuna preuzimanja. Pocket služi kao “ulaz” novoj publici koja kartama pristupa bez lova na fizičke boostere. 

Pogledajte kako izgleda mobilna verzija Pokémona:

Trgovci u SAD-u bilježe višestruki skok prodaje kolekcionarskih kartica, pri čemu Pokémon nosi lavovski dio kolača, pa su police i logistika prilagođene upravo “TCG boomu”. A za fanove s Balkana najprivlačniji je spoj nostalgije i novih formata: možete loviti Charizarda u fizičkom paketu, a navečer na mobitelu odigrati rangirani meč i dijeliti “pull” prijateljima u chatu, slično kao što se radilo prije 20-ak godina. Sudeći po tempu novih mobilnih ekspanzija i po tome koliko se brzo rasprodaju fizički valovi, Pokémon TCG ulazi u još jednu dugu sezonu, a stari albumi se vraćaju iz ladica.

