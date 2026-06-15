Nastava na prijediplomskom studiju psihologije počinje već ove jeseni, od akademske godine 2026./2027.
ALGEBRA
Pokrenut je novi studij psihologije u Zagrebu
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Sveučilište Algebra Bernays pokreće sveučilišni studij psihologije, nakon uspješno završenog postupka izdavanja Dopusnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje i uz suglasnost Hrvatske psihološke komore. Nastava na prijediplomskom studiju psihologije počinje već ove jeseni, od akademske godine 2026/2027., javljaju sa Sveučilišta.
Diplomanti po završetku stječu naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica psihologije (univ. bacc. psych.) i imaju mogućost nastavka obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju psihologije. Studij je u potpunosti usklađen s europskim kurikulumom i EuroPsy standardom.
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