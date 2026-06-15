Obavijesti

Tech

Komentari 0
ALGEBRA

Pokrenut je novi studij psihologije u Zagrebu

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: < 1 min
Pokrenut je novi studij psihologije u Zagrebu
Foto: Algebra Bernays

Nastava na prijediplomskom studiju psihologije počinje već ove jeseni, od akademske godine 2026./2027.

Admiral

Sveučilište Algebra Bernays pokreće sveučilišni studij psihologije, nakon uspješno završenog postupka izdavanja Dopusnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje i uz suglasnost Hrvatske psihološke komore. Nastava na prijediplomskom studiju psihologije počinje već ove jeseni, od akademske godine 2026/2027., javljaju sa Sveučilišta.

Diplomanti po završetku stječu naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica psihologije (univ. bacc. psych.) i imaju mogućost nastavka obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju psihologije. Studij je u potpunosti usklađen s europskim kurikulumom i EuroPsy standardom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je pravi alarm: Više od četvrtine učenika četvrtih razreda ne zna napisati tekst...
NACIONALNI ISPITI

Ovo je pravi alarm: Više od četvrtine učenika četvrtih razreda ne zna napisati tekst...

Prvi put je provedena usporedna analiza riješenosti nacionalnih ispita među djevojčicama i dječacima. Djevojčice su nešto bolje u gotovo svim ispitima
Roditelji po školi paradiraju s odvjetnicima: 'Pedagoške mjere za njihovu djecu? Nema šanse!'
DOSJE: LUDILO U ŠKOLAMA

Roditelji po školi paradiraju s odvjetnicima: 'Pedagoške mjere za njihovu djecu? Nema šanse!'

Mnogi roditelji sve češće samostalno tumače pravilnike i zakone vezane uz odgoj i obrazovanje. Tu dolaze i odvjetnici koji su doslovce postali njihova poluga za zastrašivanje nastavnika i ravnatelja.
Europass - nova pogodnost za učenike strukovnih škola
ZA NOVA ZANIMANJA

Europass - nova pogodnost za učenike strukovnih škola

Radi se o prilogu, odnosno dokumentu u kojem će na hrvatskom i engleskom jeziku biti prikazana stečena znanja, vještine i kompetencije učenika tijekom srednjoškolskog obrazovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026