Policija je probila jednu od najsigurnijih značajki iOS-a, evo zašto to može biti loše za vas

Tvrtka koja surađuje s policijom navodno je uspjela zaobići ključnu sigurnosnu mjeru na iPhone uređajima, što otvara ozbiljna pitanja o privatnosti korisnika. Radi se o mehanizmu koji Apple koristi kako bi zaštitio osjetljive podatke u slučaju zapljene ili krađe mobitela. Najnoviji izvještaji pokazuju da novi forenzički alat može zadržati uređaj u ranjivom stanju i tako olakšati izvlačenje podataka.

Kako funkcionira zaštita nakon zaključavanja

Apple je u sklopu iOS 18 sustava uveo značajku Inactivity Reboot kako bi dodatno otežao posao neovlaštenim osobama. Njezina je glavna zadaća automatski ponovno pokrenuti uređaj ako on ostane zaključan 72 sata. To vrijeme policiji često nije dovoljno za probijanje uređaja i prikupljanje dokaza.

Nakon ponovnog pokretanja, iPhone ulazi u izrazito sigurno stanje nazvano Before First Unlock (BFU). U tom su stanju svi osjetljivi podaci zaštićeni snažnim ključevima za šifriranje koji se oslobađaju tek nakon upisivanja točne lozinke. Time se znatno otežava posao forenzičkim alatima koji se oslanjaju na slabiju enkripciju dok je mobitel otključan.

Nakon što korisnik prvi put upiše lozinku, uređaj prelazi u manje sigurno stanje After First Unlock (AFU). Upravo to stanje forenzičari pokušavaju iskoristiti za lakši pristup korisničkim podacima.

Zaobilaženje sigurnosnih mjera

Prema pisanju portala TechRadar, tvrtka Magnet Forensics razvila je alat GrayKey Preserve koji zaobilazi ovu zaštitu. U videu koji je procurio u javnost, Magnet Forensics tvrdi da može zamrznuti iPhone u manje sigurnom AFU stanju i zadržati to stanje čak i ako se mobitel u međuvremenu ponovno pokrene. Ovaj se propust navodno aktivno koristi od početka 2025. godine.

Stručnjaci za sigurnost sumnjaju da novi GrayKey manipulira internim satom uređaja kako bi spriječio automatsko ponovno pokretanje i brisanje podataka. To policiji omogućuje pristup lokacijskim podacima, porukama i obrisanim fotografijama koje iOS inače automatski briše nakon određenog vremena.

​- Moći ćemo sačuvati te podatke neograničeno dugo - rekao je zaposlenik Magneta u procurjelom videu.

Borba između Applea i forenzičara

Ovaj razvoj događaja samo je nastavak dugogodišnje borbe između tehnoloških tvrtki i agencija za provođenje zakona. Apple uporno odbija zahtjeve policije za ugradnjom takozvanih stražnjih vrata u svoje operativne sustave. Tvrtka ističe da bi svaku takvu slabost mogli iskoristiti hakeri, kradljivci identiteta i razni zlonamjerni akteri.

Problem je i u tome što alate poput GrayKeya često koriste autoritarni režimi diljem svijeta za gušenje slobode govora i praćenje kritičara. Apple zbog toga tvrdi da ne postoji rupa u sustavu koja bi radila isključivo za dobre dečke i odbija oslabiti zaštitu svojih korisnika.

Apple u pravilu vrlo brzo izbacuje softverske zakrpe za propuste koje pronalaze tvrtke poput Magnet Forensicsa. Očekuje se da inženjeri već intenzivno rade na rješenju koje će ponovno blokirati GrayKey, no sama činjenica da je ranjivost iskorištavana dulje vrijeme predstavlja ozbiljan udarac za sigurnost platforme.

*uz korištenje AI-ja