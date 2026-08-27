Poljska traži da se Metu kazni s 250 milijuna eura

Poljski ministar digitalnih poslova pozvao je Europsku komisiju da Meti nametne kaznu od 250 milijuna eura, optužujući tu tvrtku da nije adekvatno riješila problem lažnih oglasa, dok je Južna Koreja pozvala Metu da mjere za zaštitu mladih na društvenim mrežama primijeni u svim dijelovima svijeta.

"Unatoč više izvješća nadležnih poljskih vlasti i timova odgovornih za kibernetičku sigurnost, Meta još uvijek ne pruža učinkovit i adekvatan odgovor na lažne oglase", objavio je ministar Krzysztof Gawkowski na X-u.

U pismu Europskoj komisiji navodi se da su testovi koje je proveo ​CERT Polska, nacionalni tim za odgovor na incidente kibernetičke sigurnosti, pronašli 122 oglasa koji su klasificirani kao lažni.

"U 106 slučajeva, odnosno 86,8 posto prijava, Meta je slučaj zaključila odlukom da se oglas ne uklanja. Uklonjeno je samo 10 oglasa, a za šest slučajeva nije dan nikakav odgovor", rekao je ministar.

"Također pozivam Metu da odmah uvede učinkovite alate za uklanjanje prijevara, lažnog oglašavanja i promoviranja ilegalnih aplikacija", dodao je poljski ministar.

Meta nije odmah odgovorila na upit Reutersa.

Meta se našla na meti kritika zbog optužbi da su njezini proizvodi štetni za djecu i da tvrtka obmanjuje javnost o njihovoj sigurnosti.

U ‌Poljskoj je platforma kritizirana jer nije uspjela učinkovito odgovoriti na lažne oglase, a radi toga ju je tužio milijarder Rafal Brzoska.

U tužbi koju je podnio Brzoska, žalbeni sud u Varšavi presudio je u travnju 2026. da je Meta odgovorna za oglase koje objavljuje na svojim platformama. Meta je na sudu tvrdila da nije odgovorna za prijevarne radnje svojih korisnika.

Regulator medija u Južnoj Koreji u četvrtak je pozvao da se mjere Mete za bolju zaštitu mladih korisnika od potencijalno ovisničkih značajki društvenih medija primjenjuju ​​na mlade korisnike diljem svijeta, a ne samo na određenim tržištima.

Meta, vlasnik Facebooka, postigla je u SAD-u ovaj tjedan nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe o sigurnosti djece na njezinim aplikacijama, nakon što su je tužile američke savezne države tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece.

Korejska komisija za medije i komunikacije (KMCC) rekla je Reutersu da pružatelji usluga društvenih medija moraju preuzeti veću odgovornost za zaštitu maloljetnika te napomenula da se u južnokorejskom parlamentu nalazi sedam zakona usmjerenih na jačanje zaštite mladih na društvenim mrežama.