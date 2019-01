Popravak ili novi: Mobitel za 6000 kuna nije uspio ni upaliti

Željko Maleš (49) iz Ivanje Reke kupio je u prosincu Samsung S9 za oko 6000 kuna. Pokušao ga je upaliti, ali javljao je pogrešku. Zvao je službu za korisnike tvrtke A1, iz koje su ga uputili da otiđe u trgovinu u kojoj ga je kupio i traži novi. No tamo su ga odbili.

- Nakon što sam kupio novi mobitel, još neko vrijeme koristio sam stari. Prošlu subotu sam u novi mobitel stavio svoju karticu, ali mobitel nije htio primiti PIN. U službi za korisnike savjetovali su me kako da ga resetiram, vratim na tvorničke postavke, ali mobitel jednostavno nije reagirao. Gospodin je rekao da vratim mobitel u trgovinu i tražim novi uređaj - kaže Maleš.

Tamo mu nisu htjeli dati novi mobitel. Uzeli su njegov i poslali ga na servis. Rekli su da će mu u roku od 45 dana odgovoriti što će s mobitelom biti, a dotad su mu dali zamjenski uređaj marke Wiko.

- To je igračka od mobitela. Ne podržava otvaranje pdf-a, a ne mogu instalirati program za primanje mailova, kao ni viber. A mobitel mi treba za posao. Nekad se na njega ne mogu ni javiti ili me sugovornici ne čuju - revoltiran je Maleš koji je kod istog telekomunikacijskog operatera već 20 godina.

Iz A1 su potvrdili da je bio u poslovnici Fibis u City Centru East mjesec dana nakon kupnje mobitela i da su trgovci napravili nalog da se mobitel dostavi u ovlašteni servis.

- Ali samo kako bi dijagnosticirali što je s uređajem, a ne da bi ga servisirali. U samoj trgovini bez dijagnostike ne mogu utvrditi što se s uređajem dogodilo. A ovlašteni servis ima opremu te vještine kojima utvrđuju što je s proizvodom, a da ga ne moraju otvoriti - napominju u A1.

Kažu kako izjava potrošača da uređaj ne radi nije dovoljna i da to moraju utvrdili u ovlaštenom servisu. Za zamjenski uređaj koji su mu dali kažu da je bio trenutačno dostupan u toj trgovini i da je imao isti operativni sustav kao uređaj koji je Maleš kupio. Napominju da nisu bili dužni dati mu zamjenski mobitel, i to je točno. Potvrđuje to Dunja Mak, pravna savjetnica osječkog Potrošačkog foruma.

- Zakon ne propisuje ni u kojem roku trgovci moraju popraviti uređaj, nego da samo mora biti razuman. Ali ako uređaj ima pogrešku, potrošač ima pravo u roku od šest mjeseci otkako je kupio uređaj u pisanom obliku zatražiti ili servis ili novi uređaj. Prema zakonu, nema pravo tražiti povrat novca - rekla je Dunja Mak.