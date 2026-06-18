Popularni hit Vampire Survivors otkazuje suradnju s Fortniteom zbog korištenja generativnog AI

Nekoć je suradnja s Fortniteom bila siguran znak da ste uspjeli u svijetu videoigara, s obzirom na to da su neke od najvećih svjetskih franšiza surađivale s Epic Gamesom. Iako je popularni indie hit Vampire Survivors trebao pronaći svoj put u Fortnite, nedavne kontroverze vezane uz korištenje generativne umjetne inteligencije (GenAI) od strane Epic Gamesa natjerale su studio Poncle da "preispita" svoje planove za tu suradnju.

Neočekivani obrat nakon velike najave

Tijekom svoje nedavne prezentacije "State of Unreal", tvrtka Epic Games najavila je cijeli niz nadolazećih suradnji koje bi trebale stići u Fortnite do kraja 2026. godine. Popis je obuhvaćao više od trideset različitih franšiza, a među njima su se našli naslovi poput Sonic Racing Crossworlds, Control Resonant, Phantom Blade 0 i, na oduševljenje mnogih, Vampire Survivors.

Početno uzbuđenje, međutim, brzo je splasnulo nakon što je tvrtka potvrdila da koristi generativnu umjetnu inteligenciju za pomoć pri izradi i dizajniranju konceptualne umjetnosti za Fortnite. Taj potez naišao je na značajan otpor dijela gaming zajednice i drugih developera, koji izražavaju zabrinutost zbog potencijalnog smanjenja vrijednosti ljudskog rada, etičkih pitanja vezanih uz podatke na kojima se AI modeli treniraju te mogućnosti da sadržaj generiran umjetnom inteligencijom bude slabije kvalitete.

Reakcija studija Poncle

U jeku otkrića, studio Poncle, koji stoji iza igre Vampire Survivors, reagirao je zauzimanjem stava protiv takve prakse i preispitivanjem svoje tek najavljene suradnje. Na službenom subredditu igre objavili su izjavu koja je odjeknula među igračima.

"Nakon današnjih vijesti o korištenju generativne umjetne inteligencije od strane Epica za stvaranje svih vrsta imovine za igre, uključujući i likove iz Fortnitea, trenutno 'preispitujemo' našu suradnju s Fortniteom. Obavijestit ćemo vas ako dođe do promjena."

S obzirom na formulaciju, čini se da budućnost suradnje ovisi o tome koliko prostora za manevar postoji unutar ugovora koji je Poncle vjerojatno potpisao prije same najave. Do sada, Epic Games nije javno odgovorio na izjavu studija Poncle, a sudbina suradnje ostaje neizvjesna.

Epic Games čvrsto stoji iza umjetne inteligencije

Ovaj potez Ponclea dolazi u vrijeme pojačane debate unutar gaming industrije o etici i primjeni generativne umjetne inteligencije. Epic Games postao je jedan od najglasnijih zagovornika ove tehnologije, tvrdeći da ona služi kao "multiplikator kreativnosti i produktivnosti" koji timovima omogućuje da se usredotoče na ključne kreativne zadatke.

Nedavno su objavili video koji prikazuje kako njihovi umjetnici koriste AI alate za brzi razvoj koncepata likova i okruženja za Fortnite. Također su najavili da će nadolazeći Unreal Engine 6 biti prožet alatima umjetne inteligencije. Stav tvrtke, koji je iznio i izvršni direktor Tim Sweeney, jest da će umjetna inteligencija postati toliko sveprisutna u produkciji igara da posebne oznake "stvoreno uz pomoć AI" neće imati smisla, što je u suprotnosti sa željama dijela igrača koji zahtijevaju upravo takve oznake na skinovima u Fortniteu.

Podjela u industriji postaje sve izraženija

Slučaj Vampire Survivorsa i Fortnitea ističe rastuću podjelu u industriji videoigara po pitanju generativne umjetne inteligencije. Dok neke tvrtke, poput Epica, otvoreno prihvaćaju i integriraju AI u svoje procese, druge zauzimaju oprezniji ili čak protivan stav. Primjerice, Capcom je izjavio da neće implementirati imovinu generiranu umjetnom inteligencijom u sadržaj svojih igara, ali će razmotriti korištenje AI-ja za "poboljšanje učinkovitosti i povećanje produktivnosti" u razvoju. Odluka koju će Poncle donijeti u vezi sa suradnjom s Fortniteom mogla bi poslužiti kao važan presedan za druge indie developere u njihovom odnosu s velikim platformama koje bezrezervno prihvaćaju generativnu umjetnu inteligenciju.