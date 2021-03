I ove će godine Fond za zaštitu okoliša sufinancirati kupnju ekoloških vozila, no još se ne zna točno kada će biti raspisan javni poziv, kao ni kakva će biti procedura te koliki će biti iznosi poticaja, piše u utorak Večernji list.

Od Fonda prilično općenit službeni odgovor. "Iz dosadašnjih iskustava, kao i iz dijaloga s raznim dionicima koji su vezani za navedenu tematiku, sigurni smo kako će se veliki interes za električna vozila nastaviti i u ovoj godini. Fond svakako s programom sufinanciranja planira nastaviti u drugom kvartalu 2021., no u ovom trenutku ne možemo potvrditi ciljani datum objave kao ni detalje provedbe s obzirom da su isti još u razradi. Cilj nam je program optimizirati sukladno dostupnim budžetima, nacionalnim ciljevima te potrebama građana i tvrtki pa u tom pogledu razmatramo optimalne modele sufinanciranja", kažu u Fondu.

No, dnevnik neslužbeno doznaje da će iznosi poticaja biti otprilike isti kao i prošle godine, što znači da zainteresirani građani i tvrtke mogu očekivati poticaje za električne automobile u iznosu od 70.000 kuna, 40.000 kuna za plug-in hibride, 20.000 za električne četverocikle, motocikle i mopede. Sve to uz ograničenje iznosa poticaja do 40 posto od prodajne cijene vozila.

Druga bitna stvar jest da se ove godine zaista odustaje od “najbržeg prsta”, odnosno sustava prema kojem su se od 2014. godine poticaji dijelili onima koji su se prijavili prvi, što je posljednjih godina otkada se prijave primaju isključivo online dovelo do toga da se proračun od 44 milijuna kuna “potroši” za svega dvije minute.

Jedini uvjet je dosad bio predaja ponude za kupnju vozila (koja je neobvezujuća), a odobrena sredstva oni koji su bili dovoljno brzi - pa su im odobrena - mogli su konzumirati u roku od godine dana i upravo zbog toga dolazi do problema.

Kako za trgovce koji ni godinu dana nakon provedenog javnog poziva ne znaju hoće li građanin ili tvrtka kojoj su odobreni poticaji doista kupiti vozilo, tako i za građane koji nisu bili među najbržima i nije im odobren poticaj.

Da nešto ozbiljno ne štima u ovakvom sustavu dokazuje podatak da je samo 59 posto odobrenih sredstava doista i isplaćeno. Dakle, osigurani novac ostaje neiskorišten, a oni koji nisu bili dovoljno brzi, a zaista bi kupili ekološki automobil i koristili sufinanciranje ne mogu do poticaja.

Zbog toga su, izgleda, u Fondu napokon odlučili izmijeniti takav sustav na koji svi imaju prigovore, a ne ispunjava ni osnovnu svrhu u smislu iskorištavanja osiguranog novca za sufinanciranje ekoloških vozila, donosi Večernji list.