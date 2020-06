'Potičite mobilnost istraživača umjesto odljeva mozgova'

<p>Ministrica znanosti i obrazovanja <strong>Blaženka Divjak </strong>u ponedjeljak je na međunarodnoj konferenciji Heritage istaknula da bi se na europskoj razini trebao razvijati sustav mjera koji bi poticao mobilnost istraživača umjesto "odljeva mozgova".</p><p>Konferencija punog naziva "Heritage - The role of cultural heritage in socio-economic development and preservation of democratic values", trebala se održati u ožujku ove godine, ali je odgođena zbog pandemije koronavirusa. Održava se u online izdanju od 15. do 18. lipnja, svakoga dana s po jednom panel raspravom. Organizator je Sveučilište u Rijeci u partnerstvu s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Europskom komisijom, kao dio predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije.</p><p>Na prvoj panel raspravi s temom uloge sveučilišta u promociji i očuvanju kulturne baštine ministrica Divjak naglasila je važnost "cirkulacije mozgova" u europskom visokoškolskom i istraživačkom prostoru. "Talenti su raspoređeni ravnomjerno, ali ne i mogućnosti", istaknula je. Kazala je da bi trebalo poticati mobilnost istraživača s idejom podizanja europske kompetitivnosti na svjetskoj razini te suradnje na europskom i nacionalnim socio-kulturnim razvojima.</p><p>Divjak je ocijenila da još ima osjetnih razlika u mogućnostima pojedinih zemalja EU, a u nekim slučajevima se i povećavaju te je potreba za talentima u istraživačkom i znanstvenom svijetu rastuća, što rezultira "odljevom mozgova" i njihovom koncentracijom na nekim područjima. Stoga se Hrvatska, u okvirima predsjedanja Vijećem EU, zalaže za pravednu i uravnoteženu cirkulaciju mozgova u Europi te predlaže zemljama članicama da rade na učinkovitom sustavu mjera u tom cilju. </p><p>Ustvrdila je da europska sveučilišta trebaju biti otvorena za studente iz različitih kulturnih i socio-ekonomskih prilika. Inkluzivnost je važna za stvaranje i jačanje europskog identiteta a europska sveučilišta su ključna za stvaranje i gradnju europskog prostora obrazovanja i europskog prostora istraživanja kao dva lica iste medalje, istaknula je Blaženka Divjak.</p><p>Predsjednik European University Association (EUA) Michael Murphy založio se za snažnije vrednovanje većine europskih sveučilišta koja djeluju na regionalnim razinama. Ona okupljaju kapacitete mnogo ustanova te obrazuju stručnjake i profesionalce te su nedovoljno istaknuta u usporedbi sa sveučilištima sa svjetskim ugledom, naveo je.</p><p>Predsjednik European Quality Assurance Register (EQAR) Karl Dietrich osvrnuo se na razdoblje zatvorenosti zbog pandemije koronavirusa, ustvrdivši da je donijelo izvjestan strah od globalizacije, nepovjerenje i teorije zavjera umjesto objektivnosti i povjerenja. S druge strane, rekao je, povećana je virtualna mobilnost u odnosu na fizičku. Potrebno je nadilaziti političke razlike i olakšati prekograničnu suradnju, kazao je. </p><p>Na konferenciji su sudjelovali i Martin Paul iz Maastricht University i European University YUFE te Federico Romero s European University Institute a skup je moderirala rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija.</p>