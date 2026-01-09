Potpuni tech oproštaj: Skype, home button i još par stvari koje su nestale s 2025.

Microsoft je u 2025. praktički zaključio jedno poglavlje komunikacije: Skype je gurnut u stranu u korist Teamsa, pa ‘klasični’ Skype kakav pamtimo više nije ono što je bio. Uz to, kraj podrške za Windows 10 (koji i dalje koristi ogroman broj ljudi) mnoge je natjerao da razmisle o nadogradnji, ili barem o tome koliko dugo mogu ostati na starom sustavu bez sigurnosnih zakrpa.

Apple je, s druge strane, nastavio zatvarati krug hardverske nostalgije: posljednji iPhone s fizičkim ‘home buttonom’ otišao je u povijest. To je mala stvar na papiru, ali velika u prstima, pogotovo ako ste godinama imali taj jedan klik kao ‘reset’ svega.

Google je također došao na tapetu, i to baš tamo gdje boli: kod kućnih gadgeta koji bi trebali trajati. U priči se spominje i ‘rezanje’ pametnih funkcija na nekim Nest termostatima, što je podsjetnik da pametan uređaj nije uvijek i trajno pametan.

Ako ste ikad instalirali aplikacije mimo Google Playa, vjerojatno ste barem jednom prošli kroz Amazonov Android Appstore. I on je među stvarima koje su se ugasile ili bitno promijenile. Slično vrijedi i za memorijske brendove: na popisu se spominje i povlačenje Cruciala iz dijela potrošačkog segmenta, što je sitnica za većinu, ali važna vijest za one koji slažu PC konfiguracije.

I da, čak su i ‘sitni’ detalji user experiencea tema: spominje se i promjena legendarne ‘plave’ greške sustava u crnu varijantu, simboličan potez koji poručuje ‘novo doba, nova boja panike’. A negdje u pozadini ide i još jedan podsjetnik da ništa nije zauvijek: AOL-ov dial up odlazi, i time stvarno nestaje zvuk jedne generacije interneta.

Poanta ovakvih popisa nije samo nostalgija, nego i navika da na vrijeme spremite ono što vam je bitno: eksport chatova, backup fotki, spremanje lozinki i provjera na čemu vam zapravo radi kućna automatika. Jer kad se jednom ugasi, često više nema ‘vrati na staro’. Usput, u 2025. su se gasile i neke aplikacije za ‘spremi za poslije’ čitanje, poput Pocketa, pa je i to dobra lekcija da se ne oslanjate na jednu jedinu uslugu i pročitate sve ono što vas zanima odmah.