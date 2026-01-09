Obavijesti

Tech

Komentari 0
TECH NOSTALGIJA

Potpuni tech oproštaj: Skype, home button i još par stvari koje su nestale s 2025.

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Potpuni tech oproštaj: Skype, home button i još par stvari koje su nestale s 2025.
Foto: Youtube/Screenshoot

Neke promjene prođu tiho, a neke nas pogode ravno u navike koje smo godinama njegovali. Donosimo popis najvažnijih‘gašenja’ iz 2025. koja su, svako na svoj način, označila kraj jedne male ili velike ere.

Admiral

Microsoft je u 2025. praktički zaključio jedno poglavlje komunikacije: Skype je gurnut u stranu u korist Teamsa, pa ‘klasični’ Skype kakav pamtimo više nije ono što je bio. Uz to, kraj podrške za Windows 10 (koji i dalje koristi ogroman broj ljudi) mnoge je natjerao da razmisle o nadogradnji, ili barem o tome koliko dugo mogu ostati na starom sustavu bez sigurnosnih zakrpa.

Apple je, s druge strane, nastavio zatvarati krug hardverske nostalgije: posljednji iPhone s fizičkim ‘home buttonom’ otišao je u povijest. To je mala stvar na papiru, ali velika u prstima, pogotovo ako ste godinama imali taj jedan klik kao ‘reset’ svega.

Google je također došao na tapetu, i to baš tamo gdje boli: kod kućnih gadgeta koji bi trebali trajati. U priči se spominje i ‘rezanje’ pametnih funkcija na nekim Nest termostatima, što je podsjetnik da pametan uređaj nije uvijek i trajno pametan.

Ako ste ikad instalirali aplikacije mimo Google Playa, vjerojatno ste barem jednom prošli kroz Amazonov Android Appstore. I on je među stvarima koje su se ugasile ili bitno promijenile. Slično vrijedi i za memorijske brendove: na popisu se spominje i povlačenje Cruciala iz dijela potrošačkog segmenta, što je sitnica za većinu, ali važna vijest za one koji slažu PC konfiguracije.

I da, čak su i ‘sitni’ detalji user experiencea tema: spominje se i promjena legendarne ‘plave’ greške sustava u crnu varijantu, simboličan potez koji poručuje ‘novo doba, nova boja panike’. A negdje u pozadini ide i još jedan podsjetnik da ništa nije zauvijek: AOL-ov dial up odlazi, i time stvarno nestaje zvuk jedne generacije interneta.

Poanta ovakvih popisa nije samo nostalgija, nego i navika da na vrijeme spremite ono što vam je bitno: eksport chatova, backup fotki, spremanje lozinki i provjera na čemu vam zapravo radi kućna automatika. Jer kad se jednom ugasi, često više nema ‘vrati na staro’. Usput, u 2025. su se gasile i neke aplikacije za ‘spremi za poslije’ čitanje, poput Pocketa, pa je i to dobra lekcija da se ne oslanjate na jednu jedinu uslugu i pročitate sve ono što vas zanima odmah.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zaledio vam se auto? Evo što niti slučajno ne smijete raditi
PAZITE NA OVO

Zaledio vam se auto? Evo što niti slučajno ne smijete raditi

Jedna od najstrašnijih metoda koje neki koriste često završi lomom vjetrobranskog stakla
Još jedna velika AI promjena: Gemini će čitati vaše mailove, evo kako to ugasiti u Gmailu
SAŽECI, BOLJI ODGOVORI

Još jedna velika AI promjena: Gemini će čitati vaše mailove, evo kako to ugasiti u Gmailu

Google je predstavio čitav niz novih alata koji Gemini pretvaraju u osobnog asistenta unutar vašeg inboxa. Jedna od najistaknutijih novosti je "AI Overviews", značajka koja je već poznata korisnicima Googleove tražilice
VIDEO Na današnji dan krenula je iPhone revolucija. Ovako je Jobs 2007. opet izmislio telefon
IZAZVAO GLOBALNU HISTERIJU

VIDEO Na današnji dan krenula je iPhone revolucija. Ovako je Jobs 2007. opet izmislio telefon

Histerija koja je prethodila izlasku bila je golema – tisuće ljudi čekale su u redovima ispred Appleovih i AT&T-jevih trgovina. U samo 74 dana prodan je prvi milijun uređaja, a časopis Time proglasio ga je izumom godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026