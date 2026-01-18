Obavijesti

KULTNI AUTO BREND

FOTO Bentley slavi 107. rođendan: Ovo su svi modeli koji su ga pretvorili u ikonu

Bentley je osnovan 18. siječnja 1919., a od prvih dana gradio je reputaciju na brzini, izdržljivosti i luksuzu. Kroz desetljeća su se mijenjala vlasništva i epohe, ali ideja je ostala ista: velika snaga, prepoznatljiv stil i dojam da je auto rađen uz svaki luksuz. Ova galerija je brzi podsjetnik na modele koji su obilježili marku, od trkaćih legendi do modernih GT i SUV zvijezda.
FOTO Bentley slavi 107. rođendan: Ovo su svi modeli koji su ga pretvorili u ikonu
Bentley EXP2 (1919) Najstariji preživjeli Bentley i podsjetnik kako je sve krenulo iz radionice u Londonu. | Foto: Bentley
