FOTO Bentley slavi 107. rođendan: Ovo su svi modeli koji su ga pretvorili u ikonu

Bentley je osnovan 18. siječnja 1919., a od prvih dana gradio je reputaciju na brzini, izdržljivosti i luksuzu. Kroz desetljeća su se mijenjala vlasništva i epohe, ali ideja je ostala ista: velika snaga, prepoznatljiv stil i dojam da je auto rađen uz svaki luksuz. Ova galerija je brzi podsjetnik na modele koji su obilježili marku, od trkaćih legendi do modernih GT i SUV zvijezda.
Bentley EXP2 (1919)
Najstariji preživjeli Bentley i podsjetnik kako je sve krenulo iz radionice u Londonu.
| Foto: Bentley
Bentley 3 Litre (1921)
Prvi veliki serijski uspjeh i temelj ‘Bentley Boys’ ere.
| Foto: Wikipedia
Bentley 4½ Litre (1927)
Model koji je postao sinonim za klasični Bentley sport i eleganciju, i danas magnet na okupljanjima oldtimera.
| Foto: Vintage Bentley
Bentley Speed Six (1928)
Jedna od najvećih ikona trkaće povijesti marke, često prva asocijacija kad se priča o ‘pravim’ Bentleyjima.
| Foto: Bentley
Bentley 4½ Litre ‘Blower’ (1929)
Najpoznatija ‘nabrijana’ verzija 4½, legenda i po izgledu i po priči.
| Foto: Bentley
Bentley 8 Litre (1930)
Luksuzna grdosija iz predratne ere koja je trebala biti ‘najbolja u klasi’ u doslovnom smislu.
| Foto: Bentley
Bentley Mark VI (1946)
Početak poslijeratnog poglavlja i važan korak prema modernijem Bentley identitetu.
| Foto: Bentley
Bentley R-Type Continental (1952)
Često se spominje kao jedan od najpoželjnijih klasičnih Bentleyja, elegantan i ‘brz za svoje vrijeme’.
| Foto: Bentley
Bentley S1 Continental (1955)
Gran turismo šarma 50-ih, auto koji izgleda kao da je rođen za rivijeru.
| Foto: Bentley
Bentley T-Series (1965)
Ogroman zaokret u konstrukciji i tehnologiji, često opisan kao ‘revolucionaran’ Bentley za svoje doba.
| Foto: Bentley
Bentley Mulsanne (1980)
Povratak imena koje će se kasnije još jednom vratiti u velikom stilu, i simbol ‘old school’ luksuza 80-ih.
| Foto: By Calreyn88 - Own work, CC BY-SA 4.0,
Bentley Turbo R (1985)
Model koji je Bentleyju vratio ‘R’ u smislu performansi, s naglaskom na vožnju, a ne samo na plovidbu.
| Foto: Bentley
Bentley Arnage (1998)
Velika limuzina koja je obilježila prijelaz u novu eru krajem 90-ih i početkom 2000-ih.
| Foto: Bentley
Bentley Continental GT (2003)
Model koji je doslovno restartao marku za modernu publiku i postao globalni hit.
| Foto: Bentley
Bentley Bentayga (2015)
Kad je Bentley ušao u SUV svijet, tržište je pokazalo da luksuz na povišenom podvozju itekako ima publiku.
| Foto: Bentley