REMAKE KULTNE IGRE

Potvrđen remake Halo: Combat Evolved - evo kada dolazi i koje novosti možemo očekivati

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Halo/Xbox

Halo Studios vraća originalnu priču u modernom izdanju, s novim vizualima, dodatnim misijama i co-op opcijama kakve serijal dosad nije imao. Remake ostaje vjeran “Halo feelingu”, ali popravlja ritam, donosi nova oružja i svježe ideje.

Halo Studios je na Halo World Championshipu 2025 najavio Halo: Campaign Evolved - potpunu preradu kampanje Halo: Combat Evolved u Unreal Engineu 5, s remasteriranim 4K vizualima, novim animacijama, glazbom i ponovno snimljenim glasovnim dionicama. Cilj je zadržati emociju i tempo originala iz 2001., samo za novu generaciju igrača.

Prisjetite se kako je Halo igledao 2001:

Tim ističe “player-first” pristup: kampanja je iz temelja nanovo posložena kako bi se zadržala atmosfera, a unaprijedila orijentacija i ritam. Primjerice je u famoznoj misiji The Library, gdje su dodani novi redci Guilty Sparka i više “environmental storytellinga” za bolji “flow”.

Igra donosi tri potpuno nove prequel misije s novim okruženjima, likovima i neprijateljima, kao i širi arsenal: u kampanji sada možete koristiti još devet ikoničnih Halo oružja (među njima Energy Sword, Battle Rifle, Needle Rifle), otimati vozila i prvi put u ovoj priči voziti Covenantov Wraith. Za izazov je tu i rekordan broj Skulls modifikatora. Ako želite, sprint postoji kao opcija i može se isključiti.

Prvi pogled na novu ponovno napravljeni Halo: Campaign Evolved:

Na konzolama ostaje lokalni split-screen za dvoje, a po prvi put kampanju možete odigrati online u četvero, uz cross-play i cross-progresiju između Xboxa, PC-a i PS5. Voditelji projekta - Damon Conn (izvršni producent), Max Szlagor (kreativni direktor) i Greg Hermann (game director) - naglašavaju da je “srž gameplaya 100% Halo”, a da Unreal Engine 5 služi kako bi nad “legacy” kodom serijala isporučio modernu sliku i zvuk.

Halo: Campaign Evolved izlazi 2026. za Xbox Series X|S, Xbox za PC, Steam ali i za PlayStation 5, uz podršku za Xbox Cloud Gaming i Xbox Play Anywhere. Igra će biti dostupna prvog dana u Game Passu (Ultimate i PC). Najavljeni su i dodatni materijali: VIDOC: Roundtable Reveal te Xbox Wire Q&A, s dubljim objašnjenjima dizajnerskih odluka i promjena.

