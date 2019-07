Povijest hrvatskog gaminga: Od Vrućeg ljetovanja do Scuma

Otkako je SCUM izašao prošle godine, Hrvatska je još jednom podsjetila svjetsku javnost na već postojeću kvalitetu i dugoročno potencijal svoje gaming industrije. No, igre se na našim prostorima proizvode još od 'davnih' '80-ih godina prošlog stoljeća, a danas vam donosimo kratak pregled povijesti domaće game dev scene.

20. stoljeće

Prva komercijalna videoigra nastala u Hrvatskoj zove se Vruće Ljetovanje iz 1985. i opisivala se kao avanturistička igra za jednog igrača uz podršku cijele obitelji. Protagonist Srećko i njegova žena Milica spremaju se za ljetovanje, no stvari, očekivano, ne idu po planu. Radilo se o naslovu za ZX Spectrum.

Foto: Suzy Soft

Prava “gaming revolucija” počela je 1993. godine kada Croteam prerasta u pravi studio za razvoj računalnih igara. Iako njihova prva igra, Football Glory, nije ostvarila zavidan uspjeh, već sljedeći naslov definirat će njihova sljedeća dva desetljeća poslovanja.

Rane 2000-e

Serious Sam: The First Encounter u ožujku je imao 18. obljetnicu izlaska. Priča ove franšize je jednostavna - igrate kao Sam Stone, čovjek koji pokušava obraniti Zemlju od izvanzemaljaca. Toj formuli dodajte razna oružja, odlično dizajnirane neprijatelje i obilje humora te dobivate ono što je po mnogima prvo hrvatsko remek-djelo. Ovaj nostalgični FPS u međuvremenu je dobio još tri nastavka, kao i remake, a već ove godine mogli bi dočekati dugoočekivani četvrti nastavak serijala.

Studio Cateia Games osnovan je 2003. godine, puno desetljeće nakon Croteama no otišao je u potpuno drugačijem smjeru. Cateia Games do danas ima preko 30 igara, i to većinom mobilnih naslova u žanru mozgalica. Njegove poznatije igre uključuju Kingdom Tales, Tales from the Dragon Mountain i brojne mobilne simulacije poput Mary le Chef.

2005. godine osnovan je studio koji će se proslaviti klasičnim RPG-ovima. Dreamatrix se okrenuo upravo prema ovom žanru s gotovo svim svojim igrama, prva od kojih je bila Legends of Dawn. Kasnije tijekom svojeg djelovanja, tim se okreće i prema Kickstarter projektima, tj. stavlja budućnost svojih igara u ruke publike, što je bio rizik koji se na kraju isplatio.

Iste godine, s radom počinje još jedan domaći studio. Little Green Men Games popularizirao je igre svemirske tematike u hrvatskoj i šire. Njegov strateški serijal Starpoint Gemini isprva nije prihvaćen najbolje, no svaka iduća igra postizala je sve veći uspjeh, a nadolazeći treći nastavak serijala sada je proizvod koji pokrivaju de facto svi zapadni gaming mediji.

Kako su godine odmicale, tako je casual gaming sve više dobivao na značaju, kako u Hrvatskoj, tako i ostatku svijeta. Tu počinje priča studija Nanobit kojeg su 2008. Godine otvorila dva prijatelja. Nanobit je danas jedan od naših najpoznatijih studija za izradu mobilnih igara te iza sebe ima svjetske uspješnice poput Chef Towna i My Storyja.

Aktualno desetljeće

Publika ih danas možda najbolje poznaje kao “onu ekipu koja je napravila SCUM,” ali 2010. godine, oni su bili samo Gamepires, tada novonastali hrvatski studio s velikim snovima i još većom željom da te snove ostvare. Serijal koja ih je prvotno stavio na svjetsku gaming kartu jest Gas Guzzlers, trkaća igra u kojoj vozite po ulicama Zagreba i pokušavate dignuti suparnike u zrak.

2011. godine održan je prvi InfoGamer, događanje koje će se s vremenom pretvoriti u najveći gaming sajam u regiji. InfoGameru je bio mjesto gdje su posjetitelji mogli vidjeti nadolazeće igre, isprobati neke koje su još u razvoju, ali i upoznati ljude sličnih interesa. S godinama je pažnja više posvećena nezavisnim developerima, tako da je od par stolova i pregrada taj “indie” dio InfoGamera ubrzo dobio i cijeli paviljon, a sajam se danas organizira s prefiksom “Reboot,” ujedno i imenom posljednjeg mjesečnika kojeg potpisuje ista ekipa, nekoć zaslužna za časopise Gameplay i još stariji PSX.

No kako postati game developer? Koja su znanja potrebna za takvu karijeru i odakle uopće krenuti? Sa željom odgovaranja na ta i brojna vezana pitanja, 2012. godine osnovana je privatna škola koja nudi Machina koja se do danas profilirala u akademiju za razvoj i marketing videoigara. Iste godine s radom je krenuo i Pine Studio. Ova mala ekipa iz Samobora odlučila je izbjeći specijalizacije, tako da je krenula s igrom SEUM: Speedrunners from Hell koja je kombinacija QUAKE-a i Super Meat Boya, a za svoj posljednji projekt kombinirala je elemente mobilnih avantura i tehnologije proširene stvarnosti.

Tijekom naprednih pet godina dolazi do procvata hrvatske game dev scene. Osnovani su brojni studiji, među kojima i Ironward, poznat po Red Solstice serijalu, Lion Game Lion, čiji je RAID 2 postao ogroman hit, Exordium Games koji potpisuje popularne naslove Zero Reflex i Bear With Me, Studio Spektar koji je izdao point-and-click avanturu Viktor, te Fearem, prikladno nazvana ekipa zaslužna za multiplayer horor iskustvo Daemonical.

U ovom periodu izdana je i prva epizoda igre Bear With Me, detektivske point-and-click avanture studija Exordium, kao i originalni Red Solstice, Ironwardov akcijski RPG smješten na Marsu. 2015. dolazi do osnivanja Udruge hrvatskih proizvođača računalnih igara (CGDA - Croatian Game Developers Association), i to samo godinu dana nakon održavanja prve Reboot Develop konferencije za kreatore videoigara koja se iz Zagreba već sljedećeg ljeta preselila u Dubrovnik, gdje se u puno većem kapacitetu održava do današnjeg dana.

Foto: Gamepires/Pixsell

Gamepiresov SCUM bez sumnje je daleko najveći uspjeh koji je hrvatska game dev scena postigla u 2018. Ova multiplayer survival akcijska avantura s otvorenim svijetom čak je i smještena u Hrvatsku, a diči se ogromnim realizmom koji od igrača zahtijeva da brinu o svemu od svojeg tlaka do metabolizma. Unatoč činjenici da je tada bila u ranoj fazi razvoja i cijeni od 20 eura, igra je u samo tri tjedna prodana u milijun primjeraka putem Steama, platforme za distribuciju PC igara.

Enormni optimizam za budućnost

Hrvatska gaming scena nakon preko tri desetljeća razvoja možda još uvijek nije potpuno sazrijela, no nesumnjivo je u daleko najsnažnijem položaju do sada. Ove godine tako čekamo izlaske globalno razvikanih naslova kao što su Serious Sam 4 i Starpoint Gemini 3, svjetska javnost budno prati nadogradnje za SCUM, u izradi su i neki obećavajući indie naslovi kao što je Phageborn, a paralelno s tim, po cijeloj se Hrvatskoj danas održavaju i brojna velika događanja usmjerena kako prema publici, tj. igračima, tako i ostatku industrije. Od sada već itekako luksuznog Reboot Developa koji od ove jeseni dobiva dobiva i svoje kanadsko izdanje, preko Good Game Globala i Reboot InfoGamera, pa sve do novih, povijesno značajnih inicijativa kao što su ekstremni Gaming in the Sky.

Ista ekipa koja je ovog proljeća poslala YouTube zvijezde kao što su Mudja i Malajski Tapir na rundu PUBG-a 40 metara iznad zagrebačkog tla sada se opet okupila kako bi nastavila promovirati domaću gaming scenu te ubrzala proces popularizacije koncepta igranja videoigara kao profesionalnog sporta. Ta nova inicijativa zove se Esports Prvenstvo Hrvatske, a organizira je UVI Play ekipa logističkih veterana uz medijsku podršku Lvl8. zajednice.

Svi koji su zaintrigirani idejom LoL, FIFA 19 i Fortnite turnira s bogatim nagradama i ciljem promoviranja odgovornog gaminga i edukacije u Hrvatskoj već danas mogu registrirati svoje timove za natjecanje. Ako to učinite u sljedećih nekoliko dana, također ćete biti oslobođeni plaćanja kotizacije. Oni najraniji sudionici koji su se već prijavili svoje će kotizacije dobiti nazad od organizatora koji su se na tu gestu odlučili kako bi nagradili one najentuzijastičnije gamere koji se odluče sudjelovati u ovoj inicijativi.