VIDEO Muskov Starship odradio je uspješno let prema orbiti

Starship američke kompanije SpaceX poletio je iza 14 sati na novi probni let do orbite. Prvi let kojeg je Starship odradio završio je neslavno, spektakularnom eksplozijom nekoliko minuta nakon što je divovska raketa, visoka 120 metara, poletjela iz baze u Teksasu

Od prvog testa prošlo je sedam mjeseci i SpaceX je sada dobio sve dozvole kako bi mogli krenuti na test rakete budućnosti.

I sada posebno ističu kako se radi o testu.

Starship je letjelica koja bi 2025. trebala povesti i astronaute nazad na Mjesec, a ispod nje se nalazi pogonska raketa Super Heavy i ovo bi trebalo biti prvo lansiranje cijelog sustava.

U budućnosti će se i ove rakete vraćati na Zemlju kako bi se više puta koristile.

Osim na Mjesec, Musk planira Starship slati i na Mars. No da bi imao goriva za taj let, planiraju ga u orbiti dopuniti gorivom s drugog Starshipa i na taj način spustiti cijenu same misije do Marsa.