VIDEO Sve je spremno za novi pokušaj: SpaceX šalje u svemir najveću raketu u povijesti

Zamrznuti ventil u ponedjeljak je u posljednjim trenucima odgodio probno lansiranje za SpaceX-ov Starship i kompanija Elona Muska uskoro će opet pokušati raketu poslati na prvi povijesni let u svemir.

Letjelica visoka 120 metara trebala bi iz Teksasa poletjeti oko 15.28 sati kad se otvara 'prozor za lansiranje' koji će trajati sat vremena.

Podsjetimo, prije prvog pokušaja Musk je govorio kako je glavni cilj da se raketa ne razleti na lansirnoj rampi.

Starship je letjelica koja bi 2025. trebala povesti i astronaute nazad na Mjesec, a ispod nje se nalazi pogonska raketa Super Heavy i ovo bi trebalo biti prvo lansiranje cijelog sustava. Danas bi sve trebalo skončati u moru, no u budućnosti će se i ove rakete vraćati na Zemlju kako bi se više puta koristile.

Osim na Mjesec, Musk planira Starship slati i na Mars. No da bi imao goriva za taj let, planiraju ga u orbiti dopuniti gorivom s drugog Starshipa i na taj način spustiti cijenu same misije do Marsa.