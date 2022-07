Pratite velike okršaje: Najbolji regionalni Brawl Stars igrači se bore za Clash of Leagues trofej

Jedva čekamo pokazati što možemo i znamo. Želimo pokazati puno više nego lani te možda i doći do titule. Rekao mi je to prije nekoliko dana Luka Črneli, poznatiji kao Lavvek. On i njegovi suigrači iz tima Salada de Frutas bili su najbolji Brawl Stars igrači na 9. finalu A1 Adria lige, a u Salzburgu će se u petak na Clash of leagues natjecanju boriti protiv najboljih igrača iz liga koje pokrivaju ukupno 13 europskih država.

Finalni okršaji počinju od 18 sati. Pratite ih OVDJE

Lavveka, DzonDzona (Nikola Brajković), Andreya (Andrej Paušić) i Brankeca (Aleksa Branković) u finalu tako čeka okršaj protiv timova Aurora Gaming (predstavnici A1 eSports League Austria) i mYinsanity (Swisscom Hero League).

Kako su u finalu tri tima, igrat će svi međusobno, a timovi se bore i za nagradni fond od 3000 eura. Pobjednici će za današnji okršaj osvojiti 1600 eura, drugoplasirani 800, a treće mjesto igračima donosi 600 eura.

Clash of Leagues je inače međunarodni eSport turnir kojeg je pokrenuo A1 Telekom Austria grupa, a u njemu se igrači natječu samo u Brawl Starsu. Sve to odvija se na Level Up gaming festivalu u Salzburgu koji izgleda poput našeg Reboot Infogamera, no u nešto manjem izdanju.