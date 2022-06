Lavvek i najbolji 'Brawleri u Salzburgu žele do titule: Jedva čekamo pokazati što možemo

Prvog dana natjecanja devetog finala A1 Adria lige Salada de Frutas proglašeni su najboljim regionalnim Brawl Stars gejmerima, nakon što su se do titule probili čistim pobjedama protiv svih timova. Upravo će oni ponovno sudjelovati na Clash of Leagues, međunarodnom natjecanju u Brawl Starsu, koji će drugu godinu za redom u Salzburgu početkom srpnja okupiti najbolje europske igrače.

Uoči posljednjeg dana A1 Adria lige i Reboot Online Games Weeka koji u Osijeku traju paralelno uz Pannonian Challenge, koji je i ove godine okupio velika imena ekstremnog sporta, razgovarali smo s Lukom Črnelijem, poznatijim kao Lavvek, koji nam je otkrio kako su došli do titule, ali i što očekuju u Salzburgu.

Prvi ste pobjednici Reboot Online Games Weeka ovaj tjedan, ponovili ste prošlogodišnji uspjeh i dominirali cijelu 9. sezonu, a kroz sve mečeve ste s čistim pobjedama došli do titule. Je li to znak vaše dominacije ili prikaz protivnika? Što je bilo ključno u ovogodišnjem pohodu do titule?

Druge godine za redom smo pobjednici A1 Adria League, najveće regionalne Brawl Stars lige, i malo je reći da smo oduševljeni. Mislim da se ove sezone znatno osjetila razlika između nas i ostalih timova jer su Dzon i Andrey na jednoj dosta višoj stepenici od svih ostalih igrača iz regije te je to glavni razlog ovogodišnje dominacije. Svakako je to novi draft mode u kojem se ostali timovi nisu snašli najbolje, tako da smo i tu uspijevali napraviti male prednosti.

Osigurali ste i mjesto na Clash of Leagues u Salzburgu, gdje ste lani poraženi od SK Gaminga. Kakva su očekivanja od tog natjecanja, tko vam je najveća prijetnja na putu do titule?

Ovo je već druga godina za redom da ćemo se natjecati na Clash of Leagues u Salzburgu. Prošla godina je bila odlično iskustvo protiv jednog od najjačih timova na svijetu, stoga ove godine želimo pokazati puno više te možda i tamo doći do titule. Kao glavnu konkurenciju vidim njemački tim s Needeenom kao kapetanom.

Ove godine bi trebalo biti 'kao nekad' s gomilom fanova. Očekujete li da će uživo biti drugačiji osjećaj ili veći presing?

Napokon LAN i igranje pred punom dvoranom! Mislim da ćemo baš zato imati i malu prednost jer smo već osjetili kako je igrati na bini i pred navijačima, tako da bi ostali timovi mogli osjetiti dodatan presing radi toga. Apsolutno je drugačiji osjećaj igrati uživo nego iz udobnosti svoje sobe i jedva čekamo pokazati što možemo i znamo.

Kako se pripremate za taj okršaj? Je li tu neka nova razina priprema u odnosu na ROGW?

Kako se Andrey i Dzon već vise od godinu dana spremaju za sve velike turnire protiv najboljih europskih timova, iskoristit ćemo njihove konekcije kako bi se zajedno kao roster pripremili za naš najveći LAN turnir ikad. Definitivno će pripreme izgledati znatno drugačije nego za ROGW A1AL.

Fair play i nulta tolerancija toksičnog online ponašanja su jedan od glavnih stupova ovogodišnjeg ROGW. Svijet igara je pun toga, kako to izgleda na natjecanjima i kako se s time nosite i eliminirate?

Moram priznati da iz osobnog iskustva nisam osjetio previše toksičnog ponašanja u Brawl Stars zajednici, iako ga ima. Smatram da su fair play i nulta tolerancija ključan faktor za uspjeh svakog igrača individualno, ali isto tako i tima. Nikad nismo obraćali previše pažnje na to, jer ako dozvolite da vas to dotakne, može vas izbaciti iz takta.

Prošao si puno toga u eSportu na regionalnoj sceni. Koji je sljedeći korak nakon Brawl Starsa?

Da, bilo je apsolutno puno toga za mene – od CoD2, preko Hearthstonea pa sad do Brawl Starsa. I dalje fokus ostaje na Brawl Starsu, iako sam dosta manje aktivan na natjecateljskoj sceni, a što će biti nakon toga, vidjet ćemo.

U nedjelju nas čekaju i posljendji finalni okršaji 9. sezone A1 Adria lige, u kojoj su se igrači borili za ukupni fond od 200.000 kuna.