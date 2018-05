Prava bomba: Obična poruka u WhatsAppu smrzava telefone

Korisnike WhatsAppa ovih dana brine novi bug koji poput 'bombe' može prouzročiti rušenje aplikacije, ali čak i cijelog telefona.

Stvar radi tako da se sustav preoptereti jer kad primi poruku, ona ima tisuće skrivenih znakova, što može resetirati uređaje, a problem se javlja na iOS i Android uređajima.

Ovog puta za sve je kriv emoji crne točke, no cijela stvar u konačnici nije toliko opasna, a potrebna je i vaša interakcija da bi se aktivirao ovaj bug. Naime, kad korisnik prstom klikne na crnu točku koju je dobio u poruci, WhatsApp će prestati reagirati i morat ćete ručno ugasiti i ponovno pokrenuti aplikaciju.

Naime, poruka se sastoji od nekoliko tisuća nevidljivih Unicode znakova koji određuju kako će se prikazivati tekst oko nje što preopterećuje uređaj.

Uz crnu točku koja ruši aplikaciju, među korisnicima kruži i poruka "This is very interesting" (ovo je vrlo zanimljivo) uz emoji koji plače od smijeha. No ta može i srušiti uređaj.

Kako prenosi Digital Trends, iz WhatsAppa još nisu reagirali na ovaj bug, ali očekuje se da će se greška ispraviti ovih dana. Navodi se da su iOS uređaji imuni na rušenje uređaja, dok se na obje platforme ruši aplikacija.