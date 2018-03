Prava 'Oluja stoljeća': Ubila je 270 ljudi, došla do 130 milijuna

Prije točno 25 godina, od 12. do 15. ožujka 1993. godine iznad SAD-a bjesnila je jedna od najvećih zimskih oluja u znanoj povijesti, takozvana 'Oluja stoljeća', 'Super oluja' ili 'Bijeli uragan'. Kako piše Crometeo, oluja je bila jedinstvena po svojoj snazi, veličini područja koje je zahvatila kao i posljedicama. Na svom je vrhuncu zahvatila područje od Kanade do Centralne Amerike.

Ta oluja je označila i prekretnicu na području prognoziranja. Prvi puta su američki meteorolozi pet dana unaprijed, precizno predvidjeli nastanak jedne ovako snažne oluje.

U početku se čak činilo, da numerički modeli griješe, budući da je izgledalo nevjerojatno da može nastati tako snažna oluja, pa su neki meteorolozi pet dana prije početka oluje odbacili prognoze kao nepouzdane. Kako se oluja približavala, pokazalo se da su prognoze bile vrlo točne. Na sjeveroistoku SAD-a, u nekim je saveznim državama izvanredno stanje proglašeno prije nego je snijeg uopće počeo padati. Sasvim je sigurno, da su rana upozorenja sačuvala mnoge živote.

Oluja stoljeća je, unatoč ranim upozorenjima uzela 270 života. Ukupna šteta, preračunata na tečaj dolara iz 2017., je iznosila 9,6 milijardi dolara.

Tijekom petka, 12. ožujka 1993. godine temperatura je na istočnoj trećini SAD-a počela naglo padati, a oluja koja je nastala nad Meksičkim zaljevom se sve više intenzivirala. Na području 26 američkih država kao i u istočnoj Kanadi uraganski vjetrovi i jake snježne oborine potpuno su tih dana paralizirali život.

Posljedice super oluje osjetilo je oko 130 milijuna ljudi

Posljedice super oluje osjetilo je oko 130 milijuna ljudi, što je tada činilo polovicu stanovništva SAD-a. Tih je dana bez električne energije ostalo oko 10 milijuna ljudi. Svaki aerodrom na području od Nove Škotske (istočna Kanada) do Atlante (jug SAD-a) je zbog oluje bio u jednom trenutku zatvoren. To se dogodilo prvi puta u povijesti. Mjestimice je palo i više od metar snijega, a snježni nanosi su iznosili i do 10 metara. U mnogim su mjestima zabilježene rekordno niske temperature za ožujak, a i na inače toplom jugu SAD-a spuštale su se do nule. Snijeg je pao sve do sjeverne Floride. Iako je bila riječ o sredini ožujka, snijeg se u nekim krajevima zadržao i dulje od tjedan dana.

Iako srednja i južna Florida nisu dobile snijeg, pogodio ih je veliki plimni val (3,6 metara), snažni vjetrovi i jedanaest tornada. Sve to je na Floridi ubilo 26 ljudi i uništilo ili oštetilo oko 18 tisuća kuća.

Snažne grmljavinske oluje zahvatile su i Kubu. Vjetrovi od 160 km/h, s udarima do 210 km/h su najjači ikad zabilježeni na širem području Havane. Na Kubi je poginulo deset ljudi, a šteta je procijenjena na milijardu dolara.

Na području Nove Engleske zabilježen je vrlo niski tlak od 960 hPa. Tako niski tlak je karakteristika uragana druge ili treće kategorije. U mnogim mjestima na istoku SAD-a su izmjerene rekordno niske vrijednosti tlaka zraka.

S pravom je nazvana Oluja stoljeća

Super oluja iz 1993. godine s pravom je nazvana oluja stoljeća. Zanimljivo je da je, 1888. godine, na isti dan (12. ožujka) sjeveroistok SAD-a zahvatila snažna oluja koja je ubila oko 400 ljudi, od toga polovicu u New Yorku koji je dva dana bio paraliziran. Ipak, područje koje je zahvatila ta oluja bilo je znatno manje nego u slučaju iz 1993. godine.