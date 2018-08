Pravobraniteljica djeci: Želim vam puno uspjeha u učenju

Djeci uspjeh u učenju i radu, a roditeljima i nastavnicima, te svim drugim "velikima" da budu odgovorni i pažljivi prema klincima, poželjela je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević. Prenosimo vam njezinu poruku za početak nove školske godine:

Draga djeco,

Prvi ponedjeljak u rujnu s prvim školskim zvonom označit će početak još jedne školske godine koja vam donosi nove izazove, nova znanja i zahtjevne zadatke, ali i nova prijateljstva i mnogo ugodnih doživljaja s učiteljima i školskim kolegama. Želim vam svima mnogo uspjeha i zadovoljstva u zajedničkome radu i učenju!

Prvi dan škole posebno je važan i svečani trenutak za učenike prvog razreda osnovne škole i zato njima upućujem posebne čestitke, sa željom da im taj dan bude radostan i ispunjen zadovoljstvom i ponosom. Pozivam sve djelatnike škola da pomognu da početak škole svakome prvašiću bude ugodan doživljaj, da se svako dijete osjeća dobrodošlo, sigurno i prihvaćeno u školi, da zna da će u učenju dobiti podršku i da će sve prepreke i teškoće moći svladati uz pomoć učitelja i zajedno s drugom djecom.

Pozivam i roditelje, bake, djedove i sve članove obitelji da u prvim tjednima škole pruže što više pažnje i razumijevanja svojim prvašićima, da provode više vremena s njima u igri i razgovoru, da više puta zajedno prođu put do škole i poduče ih pravilnome ponašanju u prometu.

Ne zaboravimo da je podrška i pomoć odraslih potrebna i svim ostalim učenicima osnovne i srednje škole kako bi i oni uspješno svladali sve školske obveze i izazove.

Sve sudionike u prometu podsjećam da će od ponedjeljka među njima biti i stotine tisuća djece i mladih na putu u školu ili iz škole, a nekima će to biti prvi put da se kreću samostalno, bez pomoći odraslih. Najmanje što možemo učiniti za njih je odgovorno se ponašati u prometu te tako pružiti primjer i drugima.

Svima nam slijedi zanimljiva i uzbudljiva školska godina u kojoj ćemo pratiti kako se u praksi ostvaruje nova reforma školstva i „Škola za život“. Očekujem da će, uz stjecanje primjenjivih znanja i vještina te omogućavanje učenja u digitalnom okruženju, reforma osigurati učenicima i odgovarajući socijalni i emocionalni razvoj. To, među ostalim, uključuje učenje suradnje, razumijevanja drugih, snošljivosti i mirnog rješavanja sukoba, učenje o dječjim i ljudskim pravima te prevenciju svih oblika nasilja.

S takvim pozitivnim očekivanjima svim učenicima želim uspješan početak školske godine te pozivam i djecu i odrasle da školu zajedno učinimo poticajnim i sigurnim okruženjem za učenje i život.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tema: Bolje obrazovanje 2018.