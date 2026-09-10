Prednarudžbe za posebni GTA 6 kontroler stvorile goleme gužve

Prednarudžbe za dugoiščekivano limitirano izdanje DualSense kontrolera inspiriranog igrom Grand Theft Auto VI postale su dostupne, što je odmah izazvalo golemu potražnju i veliko zanimanje obožavatelja. Ogromni redovi stvorili su se na internetskim trgovinama, posebice na Sonyjevoj službenoj stranici PlayStation Direct, gdje su se neki kupci suočili s čekanjem duljim od sat vremena.

Prošli tjedan Rockstar je napokon prikazao prvi gameplay za GTA 6 te pozvao odabrane medije na pregled igre. Obožavatelji su godinama čekali na nove informacije zbog duge šutnje iz Rockstara, no čini se da se to bliži kraju jer je potvrđen izlazak igre u studenom.

Foto: Playstation

Dva izdanja inspirirana Vice Cityjem

Sony je u suradnji s Rockstarom pripremio dva posebna izdanja kontrolera s temom Vice Cityja: crnu i bijelu varijantu. Oba dizajna imaju svjetlucavu završnu obradu koja mijenja boju, s namjerom da dočara zalaske sunca i neonska svjetla poznatog grada iz igre, dok su na rukohvatima ugravirani detalji palmi.

Prednarudžbe su u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama krenule 10. rujna 2026. Cijena kontrolera iznosi 84,99 američkih dolara, što je više od cijene standardnog DualSense kontrolera. Službeni datum izlaska kontrolera je 19. studenog 2026., što se poklapa s izlaskom same igre Grand Theft Auto VI. Dok je bijela verzija namijenjena globalnom tržištu i bit će dostupna kod raznih prodavača, crno izdanje u većini je regija ekskluzivno za PlayStation Direct.

Potražnja stvorila probleme i strah od preprodavača

Velika potražnja za onim što se smatra najočekivanijom videoigrom desetljeća dovela je do zastoja na internetskim stranicama. Zbog golemog interesa, na stranici PS Direct stvorili su se ogromni redovi čekanja, a mnogi su kupci izvijestili da su morali čekati i više od sat vremena kako bi uopće dobili priliku za kupnju. Zbog ograničenih količina odmah se pojavila zabrinutost zbog mogućih nestašica i preprodavača koji bi kontrolere mogli prodavati po znatno višim cijenama na sekundarnom tržištu.

Sony i Rockstar nisu potvrdili hoće li postojati i poseban paket koji bi uključivao konzolu i igru, što se sada čini malo vjerojatnim. Najava kontrolera bila bi savršena prilika za otkrivanje takvog paketa, no to se nije dogodilo.

Duga povijest kolekcionarskih izdanja

Izlazak GTA 6 DualSense kontrolera nastavlja dugu Sonyjevu tradiciju limitiranih hardverskih izdanja. Takvi posebni proizvodi često postaju traženi kolekcionarski predmeti čija vrijednost s vremenom raste. Među značajnim prošlim primjerima ističu se izdanje povodom 30. godišnjice PlayStationa iz 2024., koje se rasprodalo gotovo trenutačno, te limitirani kontroler za igru God of War Ragnarök, koji je danas dostupan uglavnom na sekundarnim tržištima po cijenama od 90 do 140 dolara. Sličnu sudbinu doživio je i kontroler za Hogwarts Legacy. Jedan od najrjeđih PS5 kontrolera, "Play Has No Limits", bio je ekskluzivni poklon zaposlenicima Sonyja 2022. godine, a s procijenjenih 500 proizvedenih komada, na eBayu se pojavljivao po cijeni i do 6500 dolara.

Foto: Playstation

Partnerstvo Sonyja i Rockstara

Ova suradnja također naglašava dugogodišnje partnerstvo između Sonyja i Rockstar Gamesa. Taj odnos povijesno je uključivao vremensku ekskluzivnost za velike naslove iz serijala Grand Theft Auto na PlayStation konzolama, što je bio ključan faktor uspjeha za PlayStation dva. Iz PlayStationa su također naglasili kako će se Grand Theft Auto VI "najbolje igrati na PS5", navodeći da će igra iskoristiti sve prednosti DualSense kontrolera, poput haptičke povratne informacije i adaptivnih okidača, kao i Tempest 3D AudioTech tehnologiju same konzole.

*uz korištenje AI-ja