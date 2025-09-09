Predstavili iPhone 17 i iPhone Air, najtanji model do sada. Bez utora je za SIM karticu...

Stigao je novi iPhone 17! Apple je 9. rujna imao svoj godišnji Apple Event gdje je glavna atrakcija bila nova linija. Slogan cijelog događaja je 'awe dropping', odnosno kombinacija 'awe inspiring' (zadivljujuće) i 'jaw dropping' (zapanjujuće).

POGLEDAJTE VIDEO:

Apple je najavio novu, tanju verziju iPhonea koju opisuje kao toliko tanku i laganu da vam se čini da nestaje u rukama. Model nazvan iPhone Air izrađen je od 'svemirskog titana' te ima zaslon s keramičkim štitom, koji Apple naziva najizdržljivijim dosad.

iPhone Air bit će prvi iPhone koji će globalno dolaziti isključivo s eSIM-om, bez utora za fizičku karticu. Kako je objašnjeno na predstavljanju, to je učinjeno kako bi se maksimalno povećao prostor za bateriju.

Foto: Apple

Novi iPhone Air, najtanji iPhone dosad, dolazi s 6.5-inčnim zaslonom koji je uvijek uključen i rubovima debljine samo 5.6 milimetara. Izrađen je od 80% recikliranog titana, što Apple opisuje kao najveći udio recikliranih materijala ikad korišten u iPhoneu.

Bit će dostupan u četiri boje: svemirski crna, 'oblak' bijela, svjetlozlatna i nebeskoplava. iPhone Air ima jednu stražnju i jednu prednju kameru. Uređaj pokreće Appleov vlastiti čip koji donosi znatno veću računalnu snagu za mogućnosti umjetne inteligencije, jedan je izvršni direktor to opisao kao 'razinu računalne snage MacBooka Pro u iPhoneu', te poboljšanu bežičnu povezivost.

Foto: Apple

Predstavljeni su i novi dodaci, među kojima se izdvaja niskoprofilna MagSafe baterija. U kombinaciji s njom, iPhone Air omogućuje do 40 sati reprodukcije videa, što je dvostruko više nego s ugrađenom baterijom.

Predstavili su i novu generaciju AirPodsa Pro. Stiže s 'ultra tihim mikrofonima' i naprednim računalnim procesuiranjem zvuka, koje donose osjetno bolje iskustvo slušanja. Slušalice dobivaju i novu Live Translation značajku, pogonjenu Apple Intelligenceom. Dovoljno je napraviti određenu gestu kako bi se aktiviralo trenutno prevođenje razgovora, a ANC će pritom automatski stišati glas sugovornika i reproducirati ga natrag na vašem jeziku.

Foto: Apple

Kako piše Bug.hr, Novi Apple Watch Series 11 na prvi pogled zadržava prepoznatljiv dizajn, ali dolazi s nekoliko ključnih poboljšanja. Najveća novost je IonX staklo koje je sada dvostruko otpornije na ogrebotine u odnosu na prethodnu generaciju Series 10. Iako će usporedba sa satovima koji koriste safirno staklo tek pokazati stvarnu izdržljivost, Apple tvrdi da je ovo njihov do sada najotporniji zaslon.

Još jedna važna novost je podrška za 5G mreže. Zahvaljujući tome, Series 11 nudi bolje pokrivanje signala, a istovremeno je i energetski učinkovitiji - troši manje baterije pri korištenju mobilne mreže.