Stigao novi iOS, Apple ispravio niz grešaka, napokon otkrili i novi AirTag, evo što sve donosi

Apple je 26. siječnja objavio iOS 26.2.1 za iPhone, a u kratkim bilješkama uz update stoji da nadogradnja donosi podršku za AirTag (drugu generaciju) i ‘Ispravljene bugove’. To je praktički servisni update koji ima jednu jasnu svrhu: da novi AirTag odmah radi kako treba na podržanim uređajima.

Istog dana je stigao i AirTag druge generacije, prvi veći hardverski update nakon originala iz 2021. Wired piše da novi model koristi noviji Ultra Wideband čip i da daje bolji doseg u načinu ‘Precision Finding’, odnosno kad vas iPhone vodi do predmeta uz smjer i udaljenost. Apple u službenoj objavi naglašava snažniji ‘Precision Finding’, dulji Bluetooth doseg i glasniji zvučnik koji bi trebao pomoći kad je tag zapeo negdje u torbi ili između jastuka.

Cijene se ne mijenjaju: Apple i Wired navode 29 dolara za jedan i 99 dolara za paket od četiri komada, a AirTag 2 je odmah dostupan za kupnju. Po dizajnu je vrlo sličan prethodniku, pa ispada da je ovo više ‘tiha’ nadogradnja iznutra nego potpuno novi uređaj.

Ako ga planirate kupiti, najvažnije je ovo: prvo instalirajte iOS 26.2.1. Update ćete naći u Settings, zatim General, pa Software Update, a nakon toga u aplikaciji Find My možete upariti novi AirTag i koristiti sve opcije pronalaženja. 9to5Mac usput spominje da Apple već testira iOS 26.3, ali iOS 26.2.1 je taj koji je ključan za kompatibilnost s AirTagom 2.