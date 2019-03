Preklopni telefoni već sljedeće godine koštat će kao i obični

Huaweijev šef Richard Yu predstavio je u utorak u Parizu novu P30 seriju telefona, a u grupnom intervjuu nakon prezentacije otkrio je kako i dalje paralelno koristi preklopni Mate X kojeg su prikazali prije samo mjesec dana. Kaže kako mu je telefon odličan osobito za video.

No, taj telefon će na ljeto, kad stigne u prodaju, koštati 2300 eura i biti rezerviran samo za rijetke kupce koji će si ga moći priuštiti. Na naše pitanje kad će takvi telefoni postati pristupačniji većem broju kupaca, Yu je otkrio kako će to biti sljedeće godine. Kaže da bi preklopni telefon trebao pasti na razinu cijene 1000 eura, odnosno razinu na kojoj su i današnji top modeli poput P30 Pro. Ekran, razvoj, mehanizam otvaranja, sve je to skupo kaže, ali dodaje i da će uslijediti veće količine i nove tehnologije koje će spustiti cijenu. Uz to, istaknuo je kako su oni daleko prije svih potvrdili da rade na preklopnim uređajima, ali i da očekuje kako će ih druge kompanije slijediti s tim uređajima.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Govoreći o novom P30 modelu, očekuju da će se prodati u 20 milijuna primjeraka, no ne treba se nadati njegovoj 5G varijanti, već će ona biti rezervirana za Mate 30. Yu je otkio kako ćemo tijekom jeseni doznati i više detalja o 5G-u u sljedećem Mateu.

Na pitanje o onome što slijedi u sljedećih tri do pet godina, Yu predviđa kako će korisnici tražiti veće ekrane i preklopne uređaje, ali i telefone koji donose još više profesionalnih mogućnosti na polju fotografije i videa. Dodaje i kako će AI imati sve veću važnost. U suradnji s Leicom razvili su novi RYYB senzor koji prima do 40 posto više svjetlosti, a ne govoreći o konkretnim proizvodima, Yu je dodao da će ta suradnja u budućnosti donijeti još više profesionalnih mogućnosti s DSLR aparata na mobitele. Pritom je nekoliko puta naglasio i kako će mobiteli dobiti video koji izgleda profesionalno snimljeno.