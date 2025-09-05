Preko WhatsAppa se možete prijaviti na let i pratiti Formulu 1

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip je udružila snage s britanskom aviokompanijom Virgin Atlantic kako bi značajno povećala stopu online prijava putnika koji polaze iz zračne luke London Heathrow putem inovativnog WhatsAppa rješenja za razmjenu poruka. Zahvaljujući Infobipovoj platformi Moments za angažman korisnika, ovaj brži i praktičniji proces prijave unaprjeđuje iskustvo putnika i povećava operativnu učinkovitost.

Putnici prije dolaska u zračnu luku primaju poruku putem WhatsAppa, s izravnom poveznicom na aplikaciju ili web stranicu aviokompanije, kako bi ih se potaknulo na prijavu na let. Za one koji nisu dostupni putem WhatsAppa, sustav se automatski prebacuje na SMS, čime se osigurava maksimalna pokrivenost. Ovaj automatizirani pristup potiče putnike da naprave prijavu prije dolaska u zračnu luku, što pomaže smanjiti gužve i vrijeme čekanja u redovima. Nakon prijave, putnici putem WhatsAppa primaju dodatne korisne informacije, poput broja terminala i zone.

Glavni cilj ove suradnje je povećati broj putnika koji obavljaju online prijavu na let prije dolaska u zračnu luku. Rješenje je već donijelo impresivne rezultate. Od uvođenja Infobipovog sustava za razmjenu poruka, Virgin Atlantic bilježi porast online prijava od 11 posto. Ključne značajke uključuju ciljane poruke, automatizirane podsjetnike i pouzdane mehanizme za isporuku poruka.

- Izuzetno smo zadovoljni rezultatima našeg partnerstva s Infobipom. Pružanje praktičnih, pravovremenih obavijesti putem WhatsAppa unaprjeđuje korisničko iskustvo naših gostiju i pojednostavljuje naše poslovanje. Ova inicijativa dio je naše šire predanosti korištenju pametnih tehnologija usmjerenih gostima kako bismo unaprijedili svaku fazu putničkog iskustva - rekao je Simon Langthorne, Voditelj CRM-a u Virgin Atlanticu

- Ova suradnja pokazuje kako digitalna rješenja za razmjenu poruka mogu donijeti konkretne poslovne rezultate i poboljšati zadovoljstvo korisnika. Ponosni smo što podržavamo Virgin Atlantic i veselimo se zajedničkom razvoju dodatnih inovacija u području iskustva putnika - dodao je Ante Pamuković, Predsjednik za međunarodno poslovanje u Infobipu

Foto: Infobip

Virgin Atlantic planira uvesti ovo rješenje i na drugim većim britanskim zračnim lukama, kasnije ove godine, uključujući Edinburgh i Manchester, čime će omogućiti većem broju putnika jednostavnije iskustvo prijave.

Iako je WhatsApp vrlo popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu, Infobipova platforma podržava višekanalne mogućnosti. Komunikacija se lako može prilagoditi drugim zemljama ili regijama gdje se preferiraju platforme poput RCS-a ili SMS-a, čime se osigurava da aviokompanije dosegnu putnike na njihovoj omiljenoj aplikaciji za razmjenu poruka gdje god se nalazili.

Formula 1

Infobip je ostvario suradnju i s MoneyGram Haas F1. Lansirat će na nadolazećoj utrci u Monzi novog WhatsApp konverzacijskog asistenta, putem kojeg će navijači moći testirati svoje znanje o MoneyGram Haas F1 timu kroz interaktivni kviz i osvojiti ekskluzivne potpisane suvenire s utrke.

Uoči utrke koja se odvija 7. rujna, Infobip i MoneyGram Haas F1 tim predstavili su svog novog konverzacijskog asistenta, dostupnog putem Click-To-WhatsApp oglasa na Facebooku i Instagramu. Navijači se mogu uključiti u ekskluzivne WhatsApp razgovore, rješavati interaktivne kvizove i osvojiti potpisane suvenire s utrke.

Ovo je sljedeći korak u partnerstvu dviju organizacija, koje je započelo u svibnju ove godine. Infobip je potpisao višegodišnje partnerstvo s MoneyGram Haas F1 timom, s kojim mijenja način na koji se navijači angažiraju i omogućuje timu da izgradi dublju vezu s navijačima diljem svijeta. Infobipova tehnologija pokreće novu eru digitalnog iskustva, donoseći u stvarnom vremenu personalizirana iskustva za navijače.

Foto: Infobip

- Naši navijači su srce MoneyGram Haas F1 tima. Ova AI platforma ne samo da ih približava događaju već stvara dvosmjerni razgovor koji nam pomaže bolje razumjeti našu globalnu zajednicu i povezati se s njima. Početkom utrke u Monzi, navijači diljem svijeta doživjet će novu razinu angažmana koja pokazuje našu predanost inovacijama, i na stazi i izvan nje - izjavio je Mark Morrell, Direktor marketinga MoneyGram Haas F1 tima.

- Suradnja s MoneyGram Haas F1 timom u stvaranju novih konverzacijskih iskustava pokazuje kako napredna tehnologija razmjene poruka može potpuno promijeniti način na koji se navijači povezuju sa sportom - poručio je Ivan Ostojić, Član Uprave za razvoj poslovanja Infobipa.

Foto: infobip

- U sličnim primjerima ova je tehnologija višestruko povećala angažman navijača, pružajući im nezaboravno iskustvo. Naša platforma pruža bogata i interaktivna iskustva, čineći svaki kontakt s navijačima posebnim - bilo da su uz stazu u Monzi ili prate utrku s bilo kojeg mjesta u svijetu - dodao je.

Uz zajedničku predanost ka izvrsnosti u inženjerstvu i inovacijama, ovo partnerstvo okuplja dva tima usmjerena na vrhunske performanse, uvijek spremna pomaknuti granice - i na stazi i izvan nje. Premijera u Monzi označava početak proširenog digitalnog iskustva koje je povezano s Infobipovom platformom za konverzacijska iskustva. U budućim fazama navijači će moći uživati u AI predviđanjima utrka, personaliziranim preporukama sadržaja, te integraciji s proširenom stvarnošću koja će ih još više približiti uzbuđenjima s dana utrke. Partnerstvo će također istražiti napredne integracije simulatora, pružajući navijačima virtualni pristup performansama tima i uvidima u trening.