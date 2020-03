Premijerka djeci: U redu je ako se bojite dok traje epidemija

Među mnogim školama u Europi i svijetu koje su zbog epidemije koronavirusa zatvorile škole i vrtiće je i Norveška. Upravo djeci i učenicima obratila se norveška premijerka Erna Solberg na početku ovog tjedna, prenosi Reuters.

- Ovo su posebni dani i mnoga djeca osjećaju strah. U redu je biti uplašen kad se mnogo stvari događa odjednom - pružila je najmlađim sugrađanima riječi utjehe Solberg tijekom konferencije za novinare.

- Čak i ako vam je škola bila kontaminirana, sve će dobro proći uglavnom za sve. Tako će biti i s vašom mamom i tatom, ako su slučajno zaraženi - istaknula je, a potom je zajedno s ministricom obrazovanja i obitelji te djecu odgovarala na pitanja koja su joj poslali mali Norvežani putem dječjeg televizijskog programa i novina.

- Mogu li slaviti rođendan? Mogu li posjetiti baku i djeda poslije shopping centra? Koliko će trebati da se napravi cjepivo? Kako mogu pomoći - neka su od pitanja koje su premijerki poslala djeca.

- Ostankom kod kuće pomažete drugim ljudima da se ne zaraze. A to je važno za one koji su već bolesni, kao i za one starije - odgovorila je Solberg.

U Norveškoj su vrtići i škole otvoreni samo za liječnike, medicinske sestre, te drugo zdravstveno osoblje i one koji su ključni za održavanje svih sustava.

